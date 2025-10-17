SEP confirma 'megapuente' previo al Día de Muertos

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el viernes 31 de octubre de 2025 se suspenderán clases por la realización del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Sumado al sábado 1 y domingo 2 de noviembre, los estudiantes disfrutarán de un megapuente de tres días consecutivos, coincidiendo con la conmemoración del Día de Muertos.

Además del "megapuente" del Día de Muertos, el calendario escolar contempla tres fines de semana largos más:

14 al 17 de noviembre de 2025: por descarga administrativa y conmemoración de la Revolución Mexicana

30 de enero al 2 de febrero de 2026: combinación del Consejo Técnico Escolar y el Día de la Constitución

13 al 16 de marzo de 2026: descarga administrativa y natalicio de Benito Juárez

Además, la SEP recordó que estos megapuentes no afectan los 190 días efectivos de clase establecidos por la ley para educación básica.

Cada escuela deberá cumplir con el calendario oficial, independientemente de su modalidad o jornadas ampliadas.

