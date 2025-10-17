Cerrar X
sep_puente_dia_de_muertos_c3a77c3318
Nacional

SEP confirma 'megapuente' previo al Día de Muertos

El calendario escolar 2025-2026 incluirá un 'megapuente' de tres días por Día de Muertos, así como otros fines de semana largos para educación básica

  • 17
  • Octubre
    2025

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el viernes 31 de octubre de 2025 se suspenderán clases por la realización del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Sumado al sábado 1 y domingo 2 de noviembre, los estudiantes disfrutarán de un megapuente de tres días consecutivos, coincidiendo con la conmemoración del Día de Muertos.

Además del "megapuente" del Día de Muertos, el calendario escolar contempla tres fines de semana largos más:

  • 14 al 17 de noviembre de 2025: por descarga administrativa y conmemoración de la Revolución Mexicana
  • 30 de enero al 2 de febrero de 2026: combinación del Consejo Técnico Escolar y el Día de la Constitución
  • 13 al 16 de marzo de 2026: descarga administrativa y natalicio de Benito Juárez

Además, la SEP recordó que estos megapuentes no afectan los 190 días efectivos de clase establecidos por la ley para educación básica.

Cada escuela deberá cumplir con el calendario oficial, independientemente de su modalidad o jornadas ampliadas.

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Guardia_Nacional_EUA_1843403b28
Corte permite a Trump tomar el mando de la GN de Oregon
Whats_App_Image_2025_10_20_at_7_20_08_PM_3d3ebd85d4
Lenia Batres vuelve a ser corregida en público en la SCJN
Norona_1068x644_ce7aed413f
Noroña anuncia que pedirá licencia temporal por una 'tarea'
publicidad

Últimas Noticias

coahuila_eh_d75c357d0e
Fiscalía detiene a agresores de militares; dos son mujeres
Whats_App_Image_2025_10_20_at_7_31_27_PM_a0488a1031
Se dará seguimiento a los reportes por olor a gas en Nuevo Laredo
Guardia_Nacional_EUA_1843403b28
Corte permite a Trump tomar el mando de la GN de Oregon
publicidad

Más Vistas

casetas_autopista_aeropuerto_a444cf060e
Reducen espera en caseta de Autopista al Aeropuerto con gratuidad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_10_19_T144005_643_60c5415877
Fallece Jesús Montero, ex jugador de Grandes Ligas, a los 35 años
EH_FALLECIMIENTO_8_a98932e47a
Muere bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, Sam Rivers
publicidad
×