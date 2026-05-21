Sheinbaum busca impedir candidaturas ligadas al crimen organizado

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este jueves que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, con el objetivo de detectar posibles vínculos entre aspirantes y la delincuencia organizada.

La propuesta fue presentada este jueves por Luisa María Alcalde, consejera jurídica durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Pretende establecer mecanismos eficaces para que los partidos políticos puedan tomar decisiones respecto a las candidaturas que propondrán ya a partir de la elección del 2027”, explicó Alcalde.

Dicha iniciativa contempla que la nueva comisión dependa directamente del Instituto Nacional Electoral (INE) y esté integrada por cinco consejeros electorales designados por un periodo de tres años.

Según la explicación oficial, el organismo funcionaría como enlace entre los partidos políticos y distintas instituciones de seguridad e inteligencia del Estado mexicano.

“La comisión será un vínculo entre los partidos políticos que voluntariamente decidan participar y las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia”, detalló.

UIF, FGR y CNI participarían

La propuesta establece que la comisión pueda consultar información con la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Centro Nacional de Inteligencia y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Las autoridades revisarían si existe o no un “riesgo razonable” de vínculos con la delincuencia organizada en perfiles de aspirantes a cargos de elección popular.

“Estas autoridades hacen un análisis y determinan que no existe riesgo o que existe un riesgo razonable”, indicó.

Partidos decidirán si registran candidaturas

El mecanismo planteado no impediría automáticamente una candidatura, sino que entregaría información a los partidos políticos para que estos tomen la decisión final.

“Con base en esa información, los partidos políticos serán responsables de determinar si registran o no dicha candidatura”, explicó.

La funcionaria precisó que las instituciones no compartirían detalles de investigaciones en curso, sino únicamente si existe o no un posible riesgo detectado.

La iniciativa plantea que los partidos participen de manera voluntaria en el esquema de revisión, sin embargo quienes aspiren a una candidatura deberán autorizar previamente ser evaluados por la comisión.

“Todo este proceso se realizará en condiciones de confidencialidad entre todas las partes”, afirmó.

Además, aclaró que se trata únicamente de una reforma legal y no constitucional, por lo que será discutida inicialmente en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión antes de ser turnada para su análisis legislativo.

Sheinbaum liga reforma con casos detectados en la Operación Enjambre

Por otra parte, la mandataria federal explicó que esta propuesta forma parte de una reforma electoral que su administración venía preparando desde hace tiempo y que originalmente estaba incluida en el llamado “Plan A” electoral impulsado durante el sexenio anterior.

Durante la conferencia matutina, la mandataria sostuvo que el objetivo es fortalecer los procesos democráticos rumbo a las elecciones de 2027 y evitar que personas con presuntos vínculos con la delincuencia organizada logren competir por cargos de elección popular.

“Venimos trabajando ya una propuesta desde hace tiempo que vamos a aprovechar que se reúne el periodo extraordinario para presentarla”, señaló Sheinbaum.

La jefa del Ejecutivo recordó que parte de estas medidas surgieron tras los resultados de la llamada Operación Enjambre, investigación que derivó en detenciones de alcaldes y exalcaldes presuntamente relacionados con grupos criminales.

Entre los casos mencionados se encuentra el de un presunto líder del Cártel de Sinaloa identificado como “El Barbas”, quien habría sostenido reuniones con alcaldes electos de los municipios de Atlatlahuacan y Cuautla, en Morelos, después de las elecciones de 2024.

Sheinbaum subrayó que la reforma aplicará para todas las fuerzas políticas y reiteró que el propósito central es impedir que perfiles de riesgo lleguen a las boletas electorales.

“El objetivo es que no haya algún candidato o candidata que pudiera representar un riesgo de vínculo con la delincuencia organizada”, concluyó.

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