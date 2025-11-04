Cerrar X
Nacional

Sheinbaum camina al Centro para reunión con universidades

Sheinbaum sorprendió este martes a peatones del Centro Histórico al salir caminando de Palacio Nacional rumbo a la Secretaría de Educación Pública (SEP)

  • 04
  • Noviembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sorprendió este martes a peatones del Centro Histórico al salir caminando de Palacio Nacional rumbo a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Poco antes del mediodía, la mandataria recorrió la calle de Moneda acompañada por un pequeño grupo de su equipo de logística, para asistir a la Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior, que encabeza en la sede de la dependencia.

Durante su trayecto, Sheinbaum saludó a varias personas que se encontraban en la zona, quienes reaccionaron con sorpresa al verla caminar sin el habitual despliegue de seguridad.


