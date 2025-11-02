Cerrar X
Nacional

Sheinbaum convoca reunión urgente por violencia en Michoacán

La presidenta Claudia Sheinbaum convocó de emergencia al Gabinete de Seguridad este domingo, tras los hechos violentos registrados en Michoacán

  • 02
  • Noviembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum convocó de emergencia al Gabinete de Seguridad este domingo, tras los hechos violentos registrados en Michoacán, donde fueron asesinados el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y el productor limonero Alejandro Torres Mora, sobrino del exlíder de autodefensas Hipólito Mora.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó sobre la convocatoria a la reunión, programada para las 9:00 horas.

“Fuimos convocados por la Presidenta @Claudiashein al @GabSeguridadMX hoy a las 09:00 hrs”, publicó en sus redes sociales.

La reunión incluye la participación de representantes de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional.

El sábado, el Gabinete de Seguridad federal confirmó la muerte de Carlos Manzo durante un ataque armado en el centro de Uruapan.

En el operativo posterior fueron detenidas dos personas y uno de los agresores murió.

Las autoridades estatales y federales reforzaron los patrullajes en la zona y aseguraron que el crimen “no quedará impune”, mientras continúa la investigación para esclarecer los hechos.


Comentarios

