Nacional

Sheinbaum designa a Alejandro Encinas como representante ante OEA

Encinas, de 71 años, actualmente se desempeña como secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana del Gobierno de la CDMX

  • 29
  • Septiembre
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, designó a Alejandro Encinas como representante de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

El nombramiento fue enviado este lunes al Senado mexicano, a través de la Secretaría de Gobernación (Interior) y la Mesa Directiva del Senado lo turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores para su ratificación.

La citada comisión, presidida por el senador Alejandro Murat, discutirá y votará el dictamen en sesión extraordinaria este martes.

Encinas, de 71 años, actualmente se desempeña como secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana del Gobierno de la Ciudad de México.

Durante la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), Encinas fue subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, donde presidió la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.

Otros nombramientos que la Presidencia de México envió al Senado son los de Carlos Eugenio García de Alba Zepeda, embajador de México en la República Federativa del Brasil, y Laura Elena Carrillo Cubillas, embajadora y representante permanente de México ante las Agencias de la ONU en Roma, Italia.


