Sheinbaum destaca sustentabilidad en Cumbre de EUA

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México destacó en un evento los diferentes programas de electromovilidad y sustentabilidad que se aplican en su gestión.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, participa en la Cumbre de Ciudades de las Américas, en Denver, Colorado en Estados Unidos, que reúne, del 26 al 28 de abril, a 150 alcaldesas y alcaldes del continente americano.

En dicho evento, Sheinbaum destacó los avances en la Ciudad de México, gracias a los programas en materia de movilidad y cambio climático, pero también destacó que, para hacer frente a los retos ambientales, no solo son necesarias las políticas ambientales, sino también una visión de que el desarrollo humano, la justicia social y ambiental siempre van de la mano.

En la primera de sus intervenciones, durante la plenaria “Acelerando la inversión para la acción climática en las ciudades”, compartió que la Ciudad de México es una gran metrópoli, que tiene más de 9 millones de habitantes, además de que es uno de los puntos más transitados del país, con este dejo ver que la metrópoli creció con grandes problemas de dificultad económica, social y territorial.

“Frente a estos históricos retos, se suma la necesidad de contribuir a la disminución de los gases de efecto invernadero y la adaptación a sequías y otras consecuencias del cambio climático”, refirió.

Como científica y como política, afirmó, “creo en la responsabilidad con los pueblos que nos han elegido para construir bienestar para los que menos tienen, un mundo mejor, es posible”, dijo Claudia Sheinbaum.

Desde su experiencia, compartió detalles con los asistentes, respecto al intensivo programa de electromovilidad que se tiene en la Ciudad de México, donde se cuenta con los dos teleféricos urbanos más grandes del mundo, trolebuses, una obra con 11 estaciones de infraestructura única en el mundo, Metrobús, así como 250 kilómetros de ciclovías.

Su contribución al tema ecológico no solo se basa en la electromovilidad, sino también en su preocupación por las zonas naturales, ya que durante su gestión se han implementado programas de saneamiento de cuerpos de agua, de construcción de humedales y se han plantado más de 35 millones de árboles y plantas.





Otro de los puntos importantes durante su charla, es que abordó el programa de Basura Cero, con el cual se construye una planta de reciclado de más de mil toneladas al día; así como, la Planta de Hidro carbonización, que convierte los residuos sólidos orgánicos en pellets de carbón vegetal, esta es una solución única en la Ciudad de México y que puede ser global.

“Estas y otras acciones han permitido que la ciudad cumpla con su meta del Programa Ambiental y de Acción Climática que nos propusimos, que ha conseguido la reducción de 1.8 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente al año”, dijo la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum.

En otro panel, titulado “Alineando la Inversión en Infraestructura y las Agendas de Desarrollo Sostenible, a través de Calles Completas”, la jefa de Gobierno señaló que los transportes públicos no solamente deben de ser concebidos como un sistema de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de reducción de contaminantes ambientales, sino como proyectos de justicia social.

“Y como hablamos de desarrollo sustentable, nunca se nos deben olvidar los tres pilares: por supuesto, el desarrollo económico –que no el crecimiento, que es otra cosa–; por supuesto, la disminución de desigualdades y la erradicación de la pobreza; y, siempre las mejores ambientales” refirió.

Para finalizar su participación, hizo hincapié en que parte de los graves problemas de las ciudades del continente americano, es que crecieron no solamente con una desigualdad económica, sino social y territorial; y la única manera de disminuir las desigualdades es invirtiendo donde históricamente no se ha invertido. Es por ello que la visión de las ciudades no puede destinarse solamente a reducir las emisiones de gas de efecto invernadero, sino más bien, en el desarrollo sustentable.