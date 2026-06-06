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Sheinbaum entrega apoyos a jóvenes durante gira en Veracruz

La presidenta encabezó en Xalapa un evento de Jóvenes Construyendo el Futuro, programa enfocado en capacitación e inserción laboral

  • 06
  • Junio
    2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó en Xalapa, Veracruz, una asamblea del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, donde destacó que esta iniciativa tiene como propósito brindar experiencia laboral a las nuevas generaciones y garantizar su acceso a un empleo digno.

Durante el encuentro realizado en el Museo Kaná, la mandataria sostuvo que el programa forma parte de una política orientada a reconocer derechos fundamentales para la juventud, entre ellos la educación, la salud, el trabajo y un salario justo.

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Más de 3.5 millones de beneficiarios

Sheinbaum destacó que, de 2019 a 2026, Jóvenes Construyendo el Futuro ha beneficiado a más de 3.5 millones de personas en todo el país, consolidándose como una de las principales estrategias de inclusión laboral impulsadas por los gobiernos de la Cuarta Transformación.

Explicó que el objetivo central es que las y los participantes obtengan al menos un año de experiencia profesional como aprendices, lo que les permite fortalecer su perfil y mejorar sus oportunidades de inserción en el mercado laboral.

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Además, señaló que en muchos casos los centros de trabajo optan por contratar a los jóvenes una vez concluido su periodo de capacitación.

La titular del Ejecutivo federal recordó que desde su etapa como estudiante participó en movimientos en defensa del acceso a la educación, una causa que, afirmó, continúa impulsando desde la Presidencia de la República.

En ese sentido, destacó que el Gobierno de México trabaja en la creación de 200 mil nuevos espacios para Educación Media Superior y 330 mil lugares adicionales en instituciones de Educación Superior, entre ellas la Universidad Nacional Rosario Castellanos, las Universidades para el Bienestar Benito Juárez y el Tecnológico Nacional de México.

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Inversión supera los 170 mil millones de pesos

La subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral, Quiahuitl Chávez Domínguez, informó que el programa acumula una inversión superior a los 170 mil millones de pesos entre 2019 y 2026.

Precisó que las y los aprendices reciben un apoyo económico mensual equivalente al salario mínimo vigente, además de contar con seguridad social a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

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La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, reconoció a Jóvenes Construyendo el Futuro como una de las estrategias más importantes para apoyar a la juventud mexicana, al ofrecer herramientas para su desarrollo profesional y personal.

Por su parte, Diego Armando Gallardo Castillo, beneficiario del programa y trabajador de las artes escénicas, agradeció la continuidad de esta iniciativa, al señalar que le ha permitido fortalecer su formación profesional y contar con respaldo económico durante su proceso de capacitación.


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