Plantea Sheinbaum a Trump levantar presión sobre Cuba

La mandataria federal reiteró que México mantiene una postura histórica contra los bloqueos económicos y a favor de la autodeterminación de los pueblos

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Durante su conferencia matutina de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el futuro de Cuba ha sido uno de los temas abordados en sus conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y reiteró la postura histórica de México en contra de los bloqueos económicos que afectan a la isla.

Señaló que aprovechó una de las llamadas sostenidas con el mandatario estadounidense para expresar la visión del Gobierno mexicano respecto a la situación cubana, particularmente tras el endurecimiento de las medidas impulsadas por Washington.

“En alguna de las llamadas con el presidente Trump, llevamos 20 llamadas, comentamos el tema de la isla de Cuba y dijimos nuestra opinión”, afirmó.

Confirmó que expuso ante Trump la necesidad de considerar los cambios económicos que ha implementado recientemente el gobierno de La Habana.

“Cuba recientemente, a partir de este endurecimiento de la política contra Cuba, ha abierto ya su economía en muchas áreas”, explicó.

Detalló que durante esa conversación planteó que esos esfuerzos deberían ser tomados en cuenta al momento de definir la política estadounidense hacia la isla.

“Yo comenté: Cuba ha hecho un esfuerzo también por abrir su economía, entonces valdría la pena tomar esto en cuenta”, relató.

“No estamos de acuerdo con los bloqueos”

Aunque destacó que las conversaciones con Trump han sido respetuosas, la jefa del Ejecutivo reconoció que existen diferencias entre ambos gobiernos en diversos temas internacionales.

“Hay temas en los que estamos de acuerdo y hay temas en los que no estamos de acuerdo, y es normal”, sostuvo.

En ese contexto, reiteró que México mantendrá una posición firme en defensa de la autodeterminación de los pueblos y en contra de cualquier medida que afecte a la población civil.

“No estamos de acuerdo con los bloqueos. Daña a los pueblos, no daña a los gobiernos, daña a los pueblos”, expresó.

Insistió en que la postura mexicana hacia Cuba seguirá guiándose por principios diplomáticos históricos y por el respeto a la soberanía de las naciones.

“Siempre vamos a estar de acuerdo en el caso de Cuba con su autodeterminación y a que no se castigue al pueblo de Cuba”, afirmó.

Una relación histórica entre México y Cuba

Además, recordó que la solidaridad mexicana con la isla no es reciente, sino que forma parte de una política exterior sostenida durante décadas.

“La solidaridad con el pueblo cubano, que es histórica de México, siempre la ha habido”, señaló.

Incluso recordó que México fue el único país que se opuso al bloqueo contra Cuba en los primeros años de la Revolución Cubana.

“Fuimos el único país que votó en contra del bloqueo. Estamos hablando de 1961. México ya había votado en contra del bloqueo a Cuba”, destacó.

Sobre la respuesta que recibió por parte del mandatario republicano, Sheinbaum evitó dar detalles específicos del intercambio.

“Hablamos de muchas cosas. Cuando me preguntó sobre este tema yo le di mi opinión, como la doy en general”, comentó.

Concluyó que México seguirá buscando una relación constructiva con Estados Unidos, pero sin renunciar a los principios que han caracterizado su política exterior.