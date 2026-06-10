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Nacional

Sheinbaum recibe a Infantino en Palacio Nacional

La presidenta recibió al titular de la FIFA y a representantes del futbol internacional en la víspera de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

  • 10
  • Junio
    2026

A menos de 24 horas de que ruede el balón para dar inicio a la Copa Mundial de la FIFA  2026™, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en Palacio Nacional.

Fue mediante su cuenta oficial de X que la mandataria compartió la visita de Infantino, en donde agregó que, además del presidente del máximo organismo del futbol, también recibió a representantes de federaciones y confederaciones "para darles la más cordial bienvenida a este gran país".

"Estamos en la víspera de la inauguración en México de la Copa Mundial de Fútbol 2026", comentó Sheinbaum al develar la Copa.


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