Sheinbaum recibe a Infantino en Palacio Nacional

A menos de 24 horas de que ruede el balón para dar inicio a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en Palacio Nacional.

Fue mediante su cuenta oficial de X que la mandataria compartió la visita de Infantino, en donde agregó que, además del presidente del máximo organismo del futbol, también recibió a representantes de federaciones y confederaciones "para darles la más cordial bienvenida a este gran país".

"Estamos en la víspera de la inauguración en México de la Copa Mundial de Fútbol 2026", comentó Sheinbaum al develar la Copa.

En Palacio Nacional, recibí al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, así como a representantes de federaciones y confederaciones, para darles la más cordial bienvenida a este gran país. Estamos en la víspera de la inauguración en México de la Copa Mundial de Fútbol 2026. pic.twitter.com/yumTWhoP8e — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 10, 2026

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