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Nacional

Primer Simulacro Nacional 2026 ¿cuando se llevará a cabo?

Este ejercicio preventivo se llevará a cabo bajo la hipótesis de un sismo magnitud 8.2, con epicentro en el estado de Guerrero

  • 27
  • Marzo
    2026

La Coordinación Nacional de Protección Civil anunció que se llevará a cabo el Primer Simulacro Nacional 2026.

A través de redes sociales, la dependencia dio a conocer la convocatoria a participar en este ejercicio.

¿Cuándo se llevará a cabo el Primer Simulacro Nacional 2026?

Este simulacro se llevará a cabo el próximo 6 de mayo a las 11:00 hora centro.

Autoridades mencionaron que el ejercicio preventivo se llevará a cabo bajo la hipótesis de sismo magnitud 8.2, cuyo epicentro se registraría en la costa de Guerrero, a 55 kilómetros hacia el noroeste de Acapulco, entre los municipios de Petatlán y Coyuca de Benítez.

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Según la Coordinación Nacional de Protección Civil, este terremoto tendrá una profundidad hipotética de 18 kilómetros.

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Se simulará que el estado de Guerrero experimente el sismo con un peligro entre muy alto y extremo. Mientras que la Ciudad de México lo sentiría muy fuerte o severo, y Puebla como moderado.

¿Cuáles son las recomendaciones brindadas por las autoridades?

Se recomienda que, cuando las alertas suenen, los ciudadanos efectúen de manera coordinada y responsable las siguientes acciones: 

  • Ubicar las rutas de evacuación y zonas de menor riesgo
  • Mantener la calma
  • No corras, ni empujes

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Además, las autoridades instaron a la ciudadanía a registrar el inmueble en donde se encontrarían durante el simulacro, con el fin de:

  • Fortalecer la cultura de prevención
  • Evaluar rutas de evacuación
  • Mejorar protocolos de seguridad
  • Obtener una constancia de participación oficial

 

 

 

 


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