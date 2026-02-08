Podcast
Sismo de 5.7 magnitud sacude CDMX; registran epicentro en Oaxaca

A través de redes sociales, se informó que el epicentro de este movimiento telúrico se registró a 19 kilómetros al noreste de Puerto Escondido

  • 08
  • Febrero
    2026

Un sismo de 5.7 de magnitud se registró en el estado de Oaxaca, mismo que logró percibirse hasta la Ciudad de México, provocándo la activación de la alerta sísmica.

Aquí te presentamos todas las actualizaciones:

Protección Civil continúa con evaluación preliminar

La Coordinación Nacional de Protección Civil aseguró que se mantienen en comunicación con las unidades estatales y municipales para realizar una evaluación preliminar en la zona.

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil aseguró que activó los protocolos de evaluación y monitoreo para corroborar el saldo blanco de este fenómeno natural.

Gobierno de México activa protocolo de revisión

A través de redes sociales, el Gobierno de México anunció que se activó el protocolo de revisión. 

Servicio Sismológico Nacional registra sismo de 5.7

El Sismológico Nacional registró un sismo de 5.7 de magnitud que sacudió a Oaxaca y Ciudad de México este domingo.

A través de redes sociales, la organización informó que el epicentro de este movimiento telúrico se registró alrededor de las 15:42 horas, a 19 kilómetros al noreste de Puerto Escondido.

De acuerdo con usuarios de redes sociales, aunque la alerta sísmica se activó en la Ciudad de México fue poco perceptible.

 

- Información en proceso - 


Comentarios

