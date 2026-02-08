Sismo de 5.7 magnitud sacude CDMX; registran epicentro en Oaxaca

Un sismo de 5.7 de magnitud se registró en el estado de Oaxaca, mismo que logró percibirse hasta la Ciudad de México, provocándo la activación de la alerta sísmica.

Aquí te presentamos todas las actualizaciones:

Protección Civil continúa con evaluación preliminar

La Coordinación Nacional de Protección Civil aseguró que se mantienen en comunicación con las unidades estatales y municipales para realizar una evaluación preliminar en la zona.

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil aseguró que activó los protocolos de evaluación y monitoreo para corroborar el saldo blanco de este fenómeno natural.

🟥 PRELIMINAR: Hace unos momentos se registró un sismo de magnitud preliminar 5.7 con epicentro en al Noreste de Puerto Escondido de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional.



La @CEPCyGR_GobOax activó los protocolos de evaluación y monitoreo. — Coordinación Estatal de Protección Civil (@CEPCyGR_GobOax) February 8, 2026

Gobierno de México activa protocolo de revisión

A través de redes sociales, el Gobierno de México anunció que se activó el protocolo de revisión.

Las autoridades aplican el protocolo de revisión por el sismo de magnitud 5.7 que se registró a las 15:42 con epicentro al noreste de Puerto Escondido, Oaxaca. pic.twitter.com/yEOluv3e5N — Gobierno de México (@GobiernoMX) February 8, 2026

Servicio Sismológico Nacional registra sismo de 5.7

El Sismológico Nacional registró un sismo de 5.7 de magnitud que sacudió a Oaxaca y Ciudad de México este domingo.

A través de redes sociales, la organización informó que el epicentro de este movimiento telúrico se registró alrededor de las 15:42 horas, a 19 kilómetros al noreste de Puerto Escondido.

Preliminar: SISMO Magnitud 5.7 Loc. 19 km al NORESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX 08/02/2026 15:42:10 Lat 15.98 Lon -96.94 Pf 10 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) February 8, 2026

De acuerdo con usuarios de redes sociales, aunque la alerta sísmica se activó en la Ciudad de México fue poco perceptible.

- Información en proceso -

Comentarios