Sacude sismo de magnitud 6.5 a la CDMX; Suspenden 'Mañanera'

Servicio Meteorológico Nacional mencionó que el temblor se originó en el estado de Guerrero con 84 replicas de hasta con magnitud de 4.2

  • 02
  • Enero
    2026

Un sismo de magnitud 6.5 sacudió a la zona sureste del país, durante las primeras horas de este viernes.

Aquí te presentamos la información más actualizada.

Comparten resultados de protocolo tras terremoto

La Coordinación de Nacional de Protección Civil informó que hasta el momento, no se cuentan con personas lesionadas por este terremoto.

En un comunicado detalló que se activaron los operativos de evaluación y respuesta para identificar daños estructurales.

Puebla se suma a entidades afectadas

El director de Protección Civil Estatal de Puebla dio a conocer que se desplegó un operativo aéreo tras verificar posibles daños causados por el temblor.

Aunque la entidad no fue considerada dentro del saldo preliminar, el director dio a conocer que el temblor se sintió en Puebla. Sin embargo, descartan daños materiales y personas lesionadas.

Incidentes causados por sismo de magnitud 6.5

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó sobre los incidentes reportados tras este fuerte sismo.

Uno ocurrió en la subestación eléctrica en la colonia Artículo 123, donde Bomberos de la Ciudad se encargaron de controlar el conato de incendio sufrido.

Mientras que en la alcaldía Benito Juárez, se reportó el derribo de un árbol y un poste.

El primero cayó sobre un vehículo, provocando diversos estragos en la unidad.

G9qq3EqWsAA9Too.jpg

Mientras que la estructura metálica correspondiente a un semáforo cayó sobre la vialidad.

Esto dejó restos de vidrio y plástico esparcidos por los carriles.

G9qq3EpWYAAT9om.jpg

Deslaves por temblor en autopista Cuernavaca-Acapulco

Diversos deslaves provocados aparentemente por el temblor tuvieron lugar en las carreteras de Guerrero, luego de registrarse alrededor de las 07:58:23 de este viernes. 

Deslaves-sismo-Guerrero.jpg

Esto ocurrió sobre la autopista de Cuernavaca-Acapulco en distintos puntos:

Kilómetro 343, con dirección a Cuernavaca
Kilómetro 335, deslave rumbo a Acapulco
Kilómetro 327, retención por deslave
Kilómetro 319, múltiples piedras sobre la carpeta asfáltica

Automovilistas observaron como una gran cantidad de rocas invadían los carriles con dirección hacia el sur.

Deslaves-sismo-Guerrero.jpg

Por esto, se se recomienda a los automovilistas extremar precauciones, reducir la velocidad y atender las indicaciones de las autoridades.

Brindan recuento de sensación sísmica

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, el temblor se extendió por al menos siete entidades, donde las sacudidas más severas se presentaron en la Ciudad de México y Guerrero, donde la población de diversas alcandías y municipios percibieron esta fuerte sensación.

Así lo vivieron en las otras cinco entidades:

  • Morelos: percibido de manera moderada por la población, sin reporte de efectos al momento.
  • Jalisco: percibido de manera ligera por la población en municipios del sur del estado, sin reporte de efectos al momento.
  • Oaxaca: percibido de manera ligera por la población en regiones Costa, Mixteca, Cañada, Istmo y Valles centrales. Sin reporte de efectos al momento.
  • Tabasco: percibido de manera ligera por la población por la población, sin reporte de efectos al momento.
  • Colima: percibido de manera ligera en el municipio de Cuauhtémoc, sin reporte de efectos al momento.

Prevén saldo blanco tras fuerte sismo

De acuerdo con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, se continúa con los protocolos correspondientes para llevar a cabo los recorridos correspondientes en colaboración con la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Continuamos el protocolo de atención tras el sismo.
Tras primer vuelo de cóndores, de @SSC_CDMX no se reportan afectaciones.

La @SOBSECDMX realiza recorridos en infraestructura como puentes; lo mismo que todos los sistemas de la Red de Movilidad.

Cualquier reporte lo atendemos…

— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 2, 2026

A través de redes sociales, Brugada mencionó que personal de la Secretaría de Obras y Servicios participan en la revisión de infraestructura y puentes.

Activan protocolos y recorridos de verificación en Guerrero

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, compartió que Protección Civil Estatal activó los protocolos correspondientes debido a la presencia de réplicas en la entidad.

Sismo interrumpe "Mañanera" de Claudia Sheinbaum

El temblor ocurrió durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual era impartida desde el Palacio Nacional. 

La mandataria federal se encontraba en la ronda de preguntas cuando la fuerte sacudida alertó a todos los presentes. Ante esto, Sheinbaum pidió tranquilidad y seguir los protocolos correspondientes, cuando la alarma sísmica hizo su aparición.

"Uy esta temblando. Con tranquilidad" exclamó la presidenta.

Por lo que comenzaron a salir de manera organizada del recinto. 

Temblor sacude al sureste de México

Un sismo de magnitud 6.5 sacudió a la Ciudad de México, la mañana de este viernes. 

#Sismo #CDMX pic.twitter.com/yggaIVhFMY

— Organilleros de México (@OrganillerosMex) January 2, 2026

A través de redes sociales, usuarios compartieron el momento en el que ocurrió este fenómeno natural, el cual se ha replicado hacia diversas entidades como Oaxaca y Veracruz.

En CDMX así se sintió el #sismo pic.twitter.com/xJF4P8hZtt

— El Renegado (@RenegadoRadio) January 2, 2026

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el epicentro se originó a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero. Con una profundidad de 10 kilómetros.

G9qdvIPWcAAn73v.png

 

 


