SRE alerta a mexicanos en el Caribe por el huracán Melissa

Luego de que el huracán Melissa tocara tierra en Jamaica como categoría 5, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió una alerta para personas mexicanas en el exterior, especialmente en las islas del Caribe que podrían verse afectadas por el fenómeno.

La dependencia, encabezada por el canciller Juan Ramón de la Fuente, pidió a los connacionales mantenerse en resguardo, seguir las indicaciones de las autoridades locales y extremar precauciones ante los efectos del ciclón.

“Recomendamos permanecer en alerta y atentos a las notificaciones e instrucciones de cuidado y prevención de las autoridades locales”, señaló la SRE en un comunicado.

Apoyo consular en países del Caribe

La Embajada de México en Jamaica activó su asistencia consular para atender emergencias y puso a disposición el número +1 (876) 832-8711.

Asimismo, la Cancillería compartió los contactos de las representaciones mexicanas en países dentro de la trayectoria prevista del huracán Melissa:

Cuba: 5286 9620

Haití: 3849 0085

República Dominicana: 809 669 6501

Las embajadas se encuentran en comunicación con las y los mexicanos residentes o de visita en esas naciones para monitorear su situación y brindar apoyo inmediato en caso de ser necesario.

Además, la SRE reiteró su llamado a registrarse en el Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior (SIRME), disponible en sirme.sre.gob.mx, con el fin de mantener comunicación directa en situaciones de emergencia.

“La Cancillería se mantiene en contacto permanente con sus representaciones para dar seguimiento puntual al huracán Melissa y proteger a las y los connacionales”, indicó la dependencia.

