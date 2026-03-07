SRE informa de la evacuación de 629 mexicanos en Medio Oriente
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, tras cumplirse una semana del ataque de gran escala lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán, un total de 629 ciudadanos mexicanos han sido evacuados de la zona de conflicto, que abarca Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Catar.
En un comunicado, la cancillería detalló que la mayoría de los connacionales han logrado salir por vía terrestre hacia países con espacios aéreos abiertos, debido a las constantes interrupciones en los vuelos comerciales provocadas por el intercambio de misiles en la región.
Medidas de emergencia y traslado de la Embajada
Dada la extrema gravedad de la situación en territorio iraní, la SRE tomó la decisión estratégica de trasladar sus operaciones diplomáticas:
Nueva sede operativa: A partir del lunes 9 de marzo, la Embajada de México en Irán operará temporalmente desde Bakú, capital de Azerbaiyán.
Alerta permanente: El resto de las representaciones diplomáticas en la región se mantienen en contacto con las autoridades locales para ofrecer rutas terrestres seguras.
Saldo blanco: Hasta el momento, el gobierno mexicano confirma que no hay reportes de connacionales heridos, aunque reiteró la recomendación urgente de evitar cualquier viaje a la zona.
La @SRE_mx informa que hasta el momento han sido evacuadas 629 personas mexicanas desde Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar. La mayoría han salido vía terrestre hacia países que cuentan con espacio aéreo abierto.— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 7, 2026
A partir de las valoraciones de…
"Rendición o muerte"
La crisis comenzó el pasado sábado con una ofensiva masiva de Washington y Tel Aviv que resultó en la muerte del líder supremo, Alí Jameneí, y gran parte de la cúpula militar iraní. Desde entonces, la retórica y la violencia no han hecho más que escalar:
"La exigencia de rendición incondicional es un sueño que se llevarán a la tumba", afirmó el presidente iraní Masud Pezeshkian, respondiendo a las presiones del mandatario estadounidense, Donald Trump.
Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que la ofensiva continuará "con toda la fuerza", postura respaldada por Trump desde Miami, lo que anticipa una prolongación de las hostilidades.
Recomendaciones para viajeros
La SRE instó a los mexicanos que aún se encuentran en la región o que tienen vuelos programados a:
Consultar directamente con aerolíneas y agencias de viajes sobre la disponibilidad de vuelos, ya que cada país determina la apertura de su espacio aéreo de forma independiente.
Mantener contacto estrecho con las embajadas para recibir asistencia inmediata en caso de requerir rutas de evacuación.
