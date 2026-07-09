SRE denunciará ante EUA por mexicanos fallecidos en manos del ICE

Por estos hechos, el canciller dio a conocer las cuatro medidas jurídicas que se llevarán a cabo frente a las autoridades de los Estados Unidos

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El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, anunció que se llevarán a cabo las demandas correspondientes ante las autoridades estadounidenses por la muerte de mexicanos en manos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular informó que estas medidas se llevarán a cabo con base en la muerte de 17 personas de nacionalidad mexicana, de las cuales 14 se encontraban bajo custodia y tres más fallecieron en operativos entre 2025 y 2026, siendo el caso más reciente el de Lorenzo Salgado Araujo registrado este 7 de julio en Houston, Texas.

Por estos hechos, el canciller dio a conocer las cuatro medidas jurídicas que se llevarán a cabo frente a las autoridades de los Estados Unidos.

Relaciones Exteriores solicitará apoyo a Fiscalía General de la República (FGR) para presentar denuncias contra quien resulte responsable de las autoridades por las muertes de mexicanos bajo custodia y en operativos del ICE. Enviarán cartas de desistimiento a centros de detención por las condiciones violatorias de derechos humanos que derivaron en la muerte de 17 connacionales. Solicitarán protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en beneficio de aquellos mexicanos que sean retenidos en los centros de detención de Estados Unidos. Exigirán al Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Volker Türk, la protección de connacionales.

Mantendrán relaciones diplomáticas con Estados Unidos

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que mantendrían las relaciones diplomáticas con Estados Unidos debido a que las denuncias se presentarían ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, así como en sus fiscalías estatales.

"Nuestra pretención con esto es que se realicen investigaciones por parte de las fiscalías y como señaló la presidenta, la idea es pasar de la vía diplomática a ir directamente a las fiscalías [...] sino ir directamente por la vía penal".

ICE asesina a un migrante mexicano durante operativo en Texas

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) asesinó este martes a un migrante mexicano durante un operativo en Houston, Texas.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, la víctima fue identificada como Lorenzo Salgado Araujo, ciudadano mexicano que se encontraba en Estados Unidos de manera irregular.