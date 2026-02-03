México aconseja no viajar a Irán, Líbano e Israel

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) desaconsejó este martes viajar a Irán, Líbano e Israel debido a los riesgos de seguridad derivados de la coyuntura actual en Medio Oriente, informó la embajada de México en Irán a través de sus redes sociales.

La representación diplomática advirtió sobre la posibilidad de una escalada de violencia y la imposición de nuevas restricciones a la movilidad en la región.

En su comunicado, la embajada señaló que existen “altos riesgos de seguridad” ante el contexto regional, por lo que recomendó a las y los ciudadanos mexicanos evitar viajes no esenciales a los países mencionados y mantenerse atentos a la información oficial.

Operación aérea con posibles cambios

La sede diplomática precisó que el espacio aéreo de Irán permanece abierto; sin embargo, advirtió que el Aeropuerto Internacional Imam Khomeini (IKA) opera con vuelos internacionales sujetos a cambios repentinos.

Ante esta situación, recomendó a los connacionales reservar el vuelo más próximo disponible, verificar constantemente el estatus de rutas y conexiones, así como registrar su itinerario en el Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior (SIRME).

La embajada reiteró que, en caso de emergencia, las y los mexicanos pueden comunicarse al +98 912 122 4463 o escribir al correo consularesirn@sre.gob.mx

para recibir asistencia consular.

