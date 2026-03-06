Van 352 mexicanos evacuados de Medio Oriente tras conflicto

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó este viernes 6 de marzo que 352 ciudadanos mexicanos han sido evacuados desde distintos países de Medio Oriente ante el aumento de las tensiones militares en la región.

A través de sus redes sociales, la cancillería detalló que los connacionales salieron de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar, en medio del conflicto que se intensificó tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

Evacuaciones principalmente por vía terrestre

De acuerdo con la dependencia, la mayoría de las evacuaciones se realizaron por rutas terrestres, con destino a países donde el espacio aéreo permanece abierto y desde donde los mexicanos pudieron continuar su traslado hacia lugares seguros.

La SRE subrayó que las embajadas mexicanas en la región mantienen comunicación constante con los connacionales que buscan salir de las zonas de riesgo.

“Nuestras embajadas en la región siguen atendiendo a las personas mexicanas que lo soliciten para identificar la ruta de salida más adecuada y segura”, señaló la dependencia federal.

Sin mexicanos lesionados hasta el momento

Hasta ahora, la cancillería indicó que no se tiene registro de ciudadanos mexicanos heridos o afectados físicamente por los ataques que se han registrado en los últimos días.

Además, explicó que los espacios aéreos de algunos países se están reabriendo gradualmente, por lo que varias aerolíneas ya comenzaron a restablecer operaciones desde Emiratos Árabes Unidos.

Ante ello, la SRE recomendó a los mexicanos que tienen vuelos programados contactar directamente a sus aerolíneas para verificar el estado de sus reservaciones y posibles cambios en los itinerarios.

Mientras persiste la confrontación, el gobierno mexicano mantiene alerta consular y coordinación con sus representaciones diplomáticas para apoyar a los ciudadanos que aún permanecen en la zona del conflicto.

