Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
sre_352_evacuados_mexico_c7dc374fff
Nacional

Van 352 mexicanos evacuados de Medio Oriente tras conflicto

La SRE informó que 352 mexicanos han sido evacuados de Medio Oriente ante la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta de Teherán

  • 06
  • Marzo
    2026

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó este viernes 6 de marzo que 352 ciudadanos mexicanos han sido evacuados desde distintos países de Medio Oriente ante el aumento de las tensiones militares en la región.

A través de sus redes sociales, la cancillería detalló que los connacionales salieron de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar, en medio del conflicto que se intensificó tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

Evacuaciones principalmente por vía terrestre

De acuerdo con la dependencia, la mayoría de las evacuaciones se realizaron por rutas terrestres, con destino a países donde el espacio aéreo permanece abierto y desde donde los mexicanos pudieron continuar su traslado hacia lugares seguros.

La SRE subrayó que las embajadas mexicanas en la región mantienen comunicación constante con los connacionales que buscan salir de las zonas de riesgo.

“Nuestras embajadas en la región siguen atendiendo a las personas mexicanas que lo soliciten para identificar la ruta de salida más adecuada y segura”, señaló la dependencia federal.

Sin mexicanos lesionados hasta el momento

Hasta ahora, la cancillería indicó que no se tiene registro de ciudadanos mexicanos heridos o afectados físicamente por los ataques que se han registrado en los últimos días.

Además, explicó que los espacios aéreos de algunos países se están reabriendo gradualmente, por lo que varias aerolíneas ya comenzaron a restablecer operaciones desde Emiratos Árabes Unidos.

Ante ello, la SRE recomendó a los mexicanos que tienen vuelos programados contactar directamente a sus aerolíneas para verificar el estado de sus reservaciones y posibles cambios en los itinerarios.

Mientras persiste la confrontación, el gobierno mexicano mantiene alerta consular y coordinación con sus representaciones diplomáticas para apoyar a los ciudadanos que aún permanecen en la zona del conflicto.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

2026_03_07_Vivienda_para_el_Bienestar_Teca_mac_Estado_de_Me_xico_03_HC_3013202809
Entrega Sheinbaum 500 escrituras y 447 condonaciones a mujeres
detallan_plan_integral_del_oriente_e0c604047c
Invierten más de 50 mdp en construcción de bachillerato en Edomex
SRE_tendra_nuevo_servicio_de_call_center_a_partir_del_1_de_marzo_e310cd86a4
SRE informa de la evacuación de 629 mexicanos en Medio Oriente
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_03_07_at_11_03_18_PM_1_dec745924a
Tigres vence 1-0 a Rayados con gol de André-Pierre Gignac
Wang_Yi_41b675f88e
China pide que otros no interfieran en sus relaciones con Latam
IMG_1114_871b36227c
IEC ordena retirar propaganda de Morena con silueta de Sheinbaum
publicidad

Más Vistas

deportes_mikel_arriola_8b13dc7097
México buscará ser sede del Mundial de Clubes 2029: Mikel Arriola
fiscalia_tanda_d97ad45fd7
Identifica Fiscalía a responsables de fraude por tanda millonaria
Captura_de_pantalla_2026_03_05_210100_3977e0a3ca
Incendio en obra de Línea 6 del Metro genera movilización
publicidad
×