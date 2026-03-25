SRE moderniza consulados con servicios digitales y legales

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, informó que el Gobierno de México ha transformado el modelo de atención consular para fortalecer la protección de los connacionales en el extranjero, particularmente en Estados Unidos.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el canciller explicó que desde el inicio de la actual administración se instruyó dar prioridad a la atención de mexicanos fuera del país.

“Desde el inicio de este gobierno, la presidenta nos instruyó que pusiéramos especial cuidado en la atención y la protección de nuestras y nuestros connacionales en el exterior”, señaló.

Modernización y digitalización de trámites

De la Fuente destacó que uno de los principales cambios ha sido la digitalización de servicios consulares, lo que ha permitido agilizar procesos y mejorar la capacidad de respuesta.

“El modelo de atención consular está en proceso de evolución, pero hoy es mucho más eficiente, capaz de anticipar y responder con mayor rapidez”, afirmó.

Entre las innovaciones, mencionó la migración de trámites al sistema CAVI y la posibilidad de realizar gestiones mediante WhatsApp, además de procesos completamente digitales como el menaje de casa.

Asimismo, explicó que ahora es posible corregir errores en actas de nacimiento directamente en consulados, evitando que los connacionales tengan que viajar a México.

“Todo eso se está pudiendo hacer ahora in situ, ahí en el consulado, lo cual ahorra el tener que venir a México”, subrayó.

Más de 6.6 millones de trámites realizados

El canciller detalló que, durante la actual administración, se han realizado más de 6 millones 600 mil trámites en la red consular, principalmente en Estados Unidos.

Además, se han procesado más de 150 mil actos de registro civil gracias a las nuevas herramientas digitales.

Como parte de la reestructura, se evaluaron los 53 consulados de México y se realizaron cambios en 15 de ellos.

“El proceso de evaluación continúa y vamos a seguir siendo rigurosos y estrictos para mejorar la atención”, indicó.

Apoyo legal y atención a detenidos

En cuanto a la protección consular, el funcionario informó que se han realizado 12 mil 866 visitas a centros de detención en Estados Unidos, lo que equivale a un promedio de 30 visitas diarias.

También se han otorgado 20 mil 908 asesorías legales a mexicanos, con 5 mil 285 casos actualmente en litigio.

“Los consulados acercan a asesores legales con los connacionales que requieren apoyo, porque no pueden emprender acciones jurídicas directamente”, explicó.

El titular de la SRE señaló que 152 mil 625 mexicanos recibieron apoyo consular antes de regresar al país, de un total de 192 mil 500 repatriados.

Además, informó que desde el 20 de enero se han registrado 177 mil 192 detenciones de mexicanos en Estados Unidos, con 13 mil 722 personas actualmente detenidas.

Finalmente, el canciller resaltó que México cuenta con la red consular más amplia a nivel global en un solo país, lo que representa un reto constante para homologar la calidad del servicio.

“Estamos tratando de que todos los consulados ofrezcan una atención más eficiente, más oportuna y más pareja”, concluyó.

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