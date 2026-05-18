SRE exige a Israel respetar a connacionales detenidos en flotilla

La Secretaría de Relaciones Exteriores exigió este lunes a Israel el "pleno respeto a los derechos humanos" de los mexicanos que se encuentran detenidos por sus fuerzas tras interceptar la flotilla que trasladaba ayuda humanitaria con rumbo a Gaza.

A través de redes sociales, el secretario Roberto Velasco Álvarez reafirmó que es necesario que se garantice la seguridad de los mexicanos que se encuentran a bordo de estas embarcaciones.

Exigimos, particularmente a las autoridades israelíes, el pleno respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales detenidos en el marco de la Flotilla Global Sumud. Reafirmamos la necesidad de que se garantice su integridad física, trato digno y acceso consular inmediato,… — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) May 18, 2026

Aseguró que la dependencia federal se encuentra en contacto con los familiares de los connacionales involucrados.

"No descansaremos hasta asegurar su protección y una solución pronta."

Este pronunciamiento se brinda después de que aproximadamente 31 embarcaciones fueron interceptadas por autoridades israelíes, donde se encuentran barcos con banderas de Polonia, Italia, San Marino, Reino Unido, España, Francia y Portugal.

Israel intercepta flotilla con ayuda humanitaria para Gaza

Alrededor de 30 barcos que trasladaban ayuda humanitaria a Gaza fueron interceptados por las Fuerzas Armadas de Israel durante las primeras horas de este lunes.

De acuerdo con las organizaciones Global Sumud Flotilla, la Freedom Flotilla Coalition y la Mavi Marmara Freedom and Solidarity Association, esta flotilla fue asaltada en aguas de responsabilidad de Chipre, frente al litoral de la isla mediterránea.

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