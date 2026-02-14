Podcast
Embajadora en Honduras rechaza dudas sobre nacionalidad

La embajadora de México en Honduras, Susana Peón, afirmó que nació en CDMX y que su nacionalidad mexicana por nacimiento fue validada por la SRE y el Senado

  • 14
  • Febrero
    2026

La embajadora de México en Honduras, Susana Peón, rechazó públicamente versiones difundidas en redes sociales sobre su nacionalidad y aseguró que cuenta con documentación oficial que acredita su origen mexicano por nacimiento.

En un pronunciamiento dirigido a la opinión pública, la diplomática afirmó que nació en la Ciudad de México y que nunca ha solicitado ni posee otra nacionalidad distinta a la mexicana.

Explicó que esta información fue notificada a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en 2023, cuando fue designada como representante de México en Honduras.

G_CQx6aWgAASpW5.jpeg

Su nombramiento, agregó, fue revisado y aprobado por el Senado de la República conforme a los requisitos legales.

Trayectoria diplomática

Peón subrayó que ha actuado con honradez tanto en el ámbito profesional como personal.

Recordó su trayectoria vinculada al Servicio Exterior Mexicano, primero en labores de apoyo diplomático junto a su esposo, el fallecido embajador Gustavo Iruegas, y posteriormente como funcionaria de la Cancillería.

“Soy mexicana nacida en la Ciudad de México. Mis documentos oficiales respaldan plenamente mi identidad y nacionalidad mexicana por nacimiento”, sostuvo.

Finalmente, la embajadora rechazó de manera categórica lo que calificó como acusaciones infundadas en su contra y reiteró su compromiso de servicio con el país.


