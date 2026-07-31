SRE reafirma cooperación con Estados Unidos en acto conmemorativo

La SRE destacó el diálogo permanente con Estados Unidos y reiteró su compromiso de fortalecer la relación bilateral con respeto mutuo y cooperación

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reiteró el compromiso del Gobierno de México de mantener una relación de colaboración con Estados Unidos, basada en el respeto mutuo y los principios que han guiado los vínculos entre ambas naciones, durante la conmemoración por el 250 aniversario de la independencia estadounidense.

En representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, asistió al acto encabezado por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, donde hizo llegar un mensaje de felicitación al pueblo estadounidense.

El secretario de la @SRE_mx, Roberto Velasco (@r_velascoa), participó en la ceremonia conmemorativa por los 250 años de la independencia de Estados Unidos, donde señaló que, con respeto a los cuatro principios que guían nuestra relación, refrendamos nuestra sólida cooperación… pic.twitter.com/ByUCvId7tS — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) July 31, 2026

Destacan comunicación permanente

Durante su participación, Velasco señaló que México y Estados Unidos han sostenido más de dos siglos de relaciones diplomáticas ininterrumpidas y afirmó que ambos gobiernos mantienen un diálogo directo, abierto y constante para atender los temas de interés común.

En materia de seguridad, explicó que la cooperación bilateral se desarrolla bajo los principios de respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y colaboración sin subordinación, ejes que orientan la política exterior mexicana.

Protección consular y proyectos conjuntos

El funcionario también destacó que la defensa de los derechos humanos de las y los mexicanos que viven en Estados Unidos continúa siendo una prioridad para el Gobierno de México y forma parte de las conversaciones permanentes entre ambas administraciones, además del trabajo que realiza la red consular.

Asimismo, mencionó acciones de cooperación en marcha, entre ellas la construcción de una planta para producir moscas estériles en Chiapas con el propósito de combatir el gusano barrenador y proteger la actividad ganadera en ambos países, así como el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944.

Al concluir la ceremonia, la Cancillería expresó nuevamente su felicitación al Gobierno y al pueblo de Estados Unidos por el aniversario 250 de su independencia y reiteró la disposición de seguir fortaleciendo la relación bilateral en beneficio de ambas naciones.