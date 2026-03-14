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SRE destaca cooperación histórica con EUA en seguridad

La cancillería afirma que la coordinación bilateral contra el crimen organizado se realiza con respeto a la soberanía mexicana y confianza mutua

  • 14
  • Marzo
    2026

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad ha alcanzado “niveles históricos de colaboración”, basada en principios de respeto a la soberanía, integridad territorial, responsabilidad compartida y cooperación sin subordinación.

En un comunicado, la dependencia señaló que la coordinación entre ambos países ha permitido fortalecer las acciones contra el narcotráfico, el tráfico de armas y otras actividades del crimen organizado transnacional, retos que afectan a las dos naciones.

Cooperación con respeto a la soberanía

La cancillería subrayó que existe cooperación con agencias estadounidenses, pero enfatizó que las operaciones en territorio mexicano son planeadas y ejecutadas por las fuerzas armadas y autoridades de seguridad de México.

De acuerdo con la SRE, esta colaboración se desarrolla dentro del Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, el cual permite el intercambio de información e inteligencia para enfrentar redes criminales que operan a ambos lados de la frontera.

La dependencia puntualizó que dicha coordinación se realiza con confianza mutua y sin subordinación, manteniendo como principio central el respeto a la soberanía e integridad territorial de México.

Resultados recientes contra el crimen organizado

Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, el intercambio de información entre ambos gobiernos y las acciones del Gabinete de Seguridad han permitido operativos relevantes contra integrantes del crimen organizado.

Entre los casos destacados se encuentran acciones dirigidas contra Rubén Oseguera Cervantes, así como la detención y traslado a Estados Unidos de Samuel “N”, señalado como uno de los fugitivos más buscados por el FBI.

Asimismo, la dependencia informó que esta semana fue asegurado más de 270 kilogramos de fentanilo en el estado de Colima, lo que equivale aproximadamente a 14 millones de dosis que no llegarán a las calles, de acuerdo con estimaciones oficiales.

Coordinación bilateral permanente

La SRE reiteró que el combate al crimen organizado se lleva a cabo con base en la estrategia nacional de seguridad y en estricto apego a la ley, al tiempo que destacó que el gobierno estadounidense reconoce la existencia de cooperación bilateral en la materia.

Finalmente, la cancillería enfatizó que la relación entre México y Estados Unidos continuará fortaleciéndose mediante acciones conjuntas, intercambio de inteligencia y coordinación institucional, siempre bajo el principio de respeto a la soberanía mexicana.


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