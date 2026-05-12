Resalta SRE que EUA reconoce tráfico de armas y crisis de drogas

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, funcionarios del Gobierno federal destacaron que la nueva estrategia nacional para el control de drogas presentada por Estados Unidos incorpora varios de los planteamientos que México ha impulsado en materia de seguridad, combate al tráfico de armas y atención a las adicciones.

El jefe de Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, explicó que el documento fue elaborado por la Oficina Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca y contempla acciones coordinadas con México.

“El plan atiende simultáneamente no sólo la oferta, sino también la demanda de sustancias psicotrópicas, de estupefacientes, sobre todo de drogas químicas”, señaló.

Velasco recordó que semanas atrás la responsable de dicha estrategia en Estados Unidos, Sarah Carter, sostuvo reuniones con el Gabinete de Seguridad mexicano para abordar temas relacionados con el tráfico de armas y el combate a las adicciones.

El funcionario indicó que el documento estadounidense contempla coordinación entre ambos países, fortalecimiento de capacidades institucionales, aseguramiento de precursores químicos y acciones para reducir la operación de grupos criminales.

“Destaca varios de los aspectos que ya se están llevando a cabo con nosotros, coordinación entre México y Estados Unidos, fortalecimiento de capacidades, la incautación de precursores y reducir la producción de los mismos”, explicó.

También subrayó que la cooperación bilateral continuará bajo los principios que ha defendido el Gobierno mexicano.

“Todo esto con respeto a los cuatro principios de los que hemos hablado ya muchas veces: responsabilidad compartida y diferenciada, respeto a la soberanía e integridad territorial, cooperación sin subordinación y respeto y confianza mutua”, afirmó.

EUA reconoce impacto del tráfico de armas

Uno de los puntos que México consideró más relevantes fue el reconocimiento explícito del papel que juega el tráfico de armas desde Estados Unidos hacia territorio mexicano.

Velasco destacó que el documento identifica este fenómeno como un elemento central para combatir a la delincuencia organizada.

“Interrumpir el flujo de armas de origen estadounidense hacia la delincuencia que opera en México es un elemento crítico de esta estrategia”, citó el funcionario.

Añadió que el Gobierno mexicano ha insistido en que el ingreso ilegal de armamento fortalece a los grupos criminales y aumenta su capacidad operativa.

“Estas armas empoderan al crimen organizado, le permiten generar violencia y eso fortalece su capacidad de trasegar drogas”, sostuvo.

EUA admite crisis de salud pública

Por su parte, la consejera Jurídica, Luisa María Alcalde, destacó que por primera vez Estados Unidos reconoce oficialmente que enfrenta un problema de salud pública relacionado con el consumo de drogas.

“México ha sido muy claro en establecer que para poder tener una estrategia de atención de drogas hay que atender las causas, hay que atender el consumo de drogas”, señaló.

La funcionaria citó cifras incluidas en la estrategia estadounidense, donde se reconoce que 73.6 millones de personas consumieron drogas ilícitas en el último año y que más de 48 millones padecen trastornos relacionados con sustancias.

En contraste, señaló que en México el porcentaje de consumo es considerablemente menor.

“De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025, 3.8 millones de personas, es decir, 2.7 por ciento de nuestra población, ha consumido drogas ilícitas en el último año”, explicó.

Reconocen fracaso del modelo punitivo

Alcalde también destacó que la estrategia estadounidense reconoce limitaciones del enfoque exclusivamente punitivo en la lucha contra las drogas.

“Por primera vez se reconoce el fracaso del modelo exclusivamente punitivo y la importancia de la prevención”, indicó.

La funcionaria detalló que el plan contempla campañas de prevención, programas escolares y comunitarios, atención médica y psicológica, así como acciones para fortalecer la reinserción social de personas en recuperación.

Además, contempla la integración de sistemas de monitoreo y análisis de datos en tiempo real para detectar patrones de consumo y emitir alertas tempranas relacionadas con sobredosis y riesgos sanitarios.

Finalmente, las autoridades mexicanas reiteraron que la cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al narcotráfico continuará, aunque siempre bajo un esquema de respeto mutuo y soberanía entre ambos países.

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