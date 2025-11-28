Filtra millonaria herencia de Silvia Pinal, a un año de su muerte

Más de 300 millones de pesos fue lo repartido entre los familiares de la última Diva del Cine de Oro Mexicano, según la información compartida en redes sociales.

Hace un año, la actriz Silvia Pinal perdía la vida a los 93 años, tras pasar varios días hospitalizada en un nosocomio de la alcaldía Tlalpan, a causa de una infección extendida hasta sus pulmones.

¿Cuánto le tocó a cada uno de sus hijos?

En redes sociales se informó que los tres hijos de Silvia Pinal fueron los que obtuvieron una gran parte de su herencia.

Silvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Luis Enrique recibieron alrededor de 100 millones de pesos cada uno. Sin embargo, los hijos de la productora de "Mujer, casos de la vida real" pidieron pagos por adelantado sobre lo que les correspondía respectivamente.

Mientras que a su nieta y bisnieta, Stephanie y Michelle Salas, fueron acreedoras de un seguro de vida que la Diva dejó pactado previo a su deceso. Este beneficio se estima que alcance los 9 millones de pesos, lo cuales, ya fueron cobrados respectivamente.

¿Quién se quedó con el cuadro de Silvia Pinal?

La obra realizada por el muralista Diego Rivera, fue restaurada por especialistas, según informó la cantante e hija compartida con Enrique Guzmán, Alejandra Guzmán.

Luego se decidió que ella conservaría el cuadro como parte de la repartición de bienes que le correspondía a cada uno de los hijos.

Recordemos que la actriz contrató a Manuel Rosen para que construyera una vivienda en la Ciudad de México. Sin embargo, fue el mismo Rose Morrison quién aseguró que necesitaba un cuadro pintado por el artista mexicano para decorar el hogar.

Fue hasta el 3 de noviembre de 1956, cuando Rivera le entregó la famosa pintura exhibida en numerosas ocasiones en su serie "Mujer, casos de la vida real". Al cuestionarle cuánto era el precio de tan valiosa obra, el muralista le afirmó que era un regalo por su cumpleaños.

