Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_20_0f9cb11aed
Nacional

Tormenta tropical Amanda abre temporada en el Pacífico

La formación de Amanda marca el arranque formal de la actividad ciclónica con nombre en el Pacífico oriental, cuya temporada comenzó el pasado 15 de mayo

  • 03
  • Junio
    2026

La tormenta tropical Amanda se formó este miércoles en el océano Pacífico y se convirtió en el primer ciclón con nombre de la temporada de huracanes 2026 en esa cuenca.

El sistema evolucionó a partir de la depresión tropical Uno-E, que ganó organización durante las últimas horas hasta alcanzar fuerza de tormenta tropical sobre aguas abiertas del Pacífico oriental.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, el centro de Amanda se mantiene mar adentro y, por ahora, no representa una amenaza inmediata para tierra.

Amanda se mantiene lejos de las costas mexicanas

Al momento de su formación, Amanda se ubicaba a más de 2,300 kilómetros al suroeste de Baja California Sur, con desplazamiento hacia el oeste sobre el océano.

Debido a su trayectoria y distancia, las autoridades meteorológicas no han emitido alertas costeras para México. Sin embargo, el sistema seguirá bajo vigilancia durante los próximos días ante posibles cambios en su intensidad.

Los pronósticos indican que Amanda podría fortalecerse gradualmente mientras permanezca sobre aguas favorables, aunque también se prevé que encuentre condiciones menos propicias hacia el fin de semana, lo que favorecería su debilitamiento.

Inicia actividad ciclónica en el Pacífico

La formación de Amanda marca el arranque formal de la actividad ciclónica con nombre en el Pacífico oriental, cuya temporada comenzó el pasado 15 de mayo.

Para este año se prevé una temporada activa, con la posible formación de entre 18 y 21 ciclones tropicales en el Pacífico. De ellos, entre 9 y 11 podrían alcanzar fuerza de huracán, mientras que entre 4 y 5 llegarían a categorías mayores.

El desarrollo de Amanda también ocurre mientras los meteorólogos mantienen vigilancia sobre otras zonas de baja presión frente al sur de México, aunque hasta ahora ninguna representa una amenaza inmediata para el país.

Mientras el Pacífico ya registró su primer sistema nombrado de 2026, la temporada de huracanes del Atlántico comenzó el lunes y aún no presenta ciclones tropicales con nombre.

Las autoridades meteorológicas mantienen el monitoreo permanente en ambas cuencas, debido a que junio suele marcar el inicio gradual de una mayor actividad tropical conforme aumentan las temperaturas del mar.

Aunque Amanda se mantiene lejos de tierra, su formación sirve como recordatorio del inicio de una temporada en la que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, especialmente en estados costeros del Pacífico mexicano.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

explosion_tanques_puebla2_7146f7cc2d
Explotan autotanques de gas en Puebla; evacuan a 2 mil personas
clases_sheinbaum_mundial_eb3b5aab56
Decidirá cada estado si suspenden clases por Mundial 2026
amlo_sheinbaum_f66ac78ef7
Coincide Sheinbaum con AMLO sobre injerencia de EUA
publicidad

Últimas Noticias

IMG_20260602_WA_0060_0d3fdae3a5
Recorre Mijes Mesón Estrella y dialoga con comerciantes
medio_ambiente_2fb6daa235
Impulsa NL estrategia para conservar biodiversidad hasta 2040
mexico_gana_arbitraje_evita_reclamacion_315_millones_323d55d823
México gana arbitraje y evita reclamación de US$315 millones
publicidad

Más Vistas

photo_2026_06_02_11_43_57_dbe3a00c55
Orégano de Nuevo León obtiene protección de indicación goegráfica
adajsdja_69d0288f88
Hallan muerto en vía al aeropuerto; caos vial retrasa a pasajeros
inter_gusano_barrenador_honduras_3c42669cba
Detectan en Nuevo León primer caso humano de gusano barrenador
publicidad
×