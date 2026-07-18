Tormenta tropical 'Elida' pierde fuerza en el Oceano Pacífico

Durante las próximas horas, Elida comenzará a desplazarse sobre aguas más frías y enfrentará un incremento en la cizalladura del viento,

La tormenta tropical Elida comenzó a mostrar señales de debilitamiento después de alcanzar su máxima intensidad sobre aguas abiertas del océano Pacífico, lejos de las costas mexicanas.

Aunque no se prevé que el sistema toque tierra, su circulación provocará oleaje peligroso en sectores de la península de Baja California durante el fin de semana.

El ciclón conserva vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora, rachas cercanas a 140 kilómetros por hora y una presión mínima central de 990 milibares, por lo que continúa siendo una tormenta tropical de alta intensidad.

Elida mantiene su trayectoria sobre mar abierto

El centro de la tormenta se localiza aproximadamente a mil 460 kilómetros al oeste-suroeste del extremo sur de Baja California y se desplaza hacia el norte-noroeste a una velocidad de 19 kilómetros por hora.

La trayectoria prevista indica que continuará avanzando sobre el océano, sin acercarse nuevamente al territorio mexicano. Tampoco existen avisos o zonas costeras bajo vigilancia, debido a que no se contempla un impacto directo.

Elida estuvo cerca de alcanzar la categoría de huracán, cuyo límite comienza con vientos sostenidos de 119 kilómetros por hora, pero las condiciones atmosféricas impidieron que lograra fortalecerse.

Los especialistas consideran que el sistema ya alcanzó su punto máximo como tormenta tropical.

Oleaje peligroso alcanzará Baja California

Pese a su distancia, las marejadas generadas por Elida afectarán durante el fin de semana algunos sectores de la costa occidental de la península de Baja California, donde podrían presentarse oleaje fuerte y corrientes de resaca peligrosas para bañistas y embarcaciones pequeñas.

Los vientos con intensidad de tormenta tropical se extienden hasta 315 kilómetros desde su centro, lo que permite que el ciclón produzca efectos marítimos aun cuando permanece alejado, por esta razón, la ausencia de un impacto en tierra no descarta riesgos en playas y zonas de navegación.

Se convertiría en ciclón postropical

Durante las próximas horas, Elida comenzará a desplazarse sobre aguas más frías y enfrentará un incremento en la cizalladura del viento, condiciones que debilitarán su circulación y reducirán las tormentas alrededor de su núcleo.

El pronóstico indica que sus vientos podrían disminuir a cerca de 95 kilómetros por hora durante el domingo. Para el lunes, Elida podría transformarse en un ciclón postropical, mientras que sus remanentes se disiparían frente a California hacia mediados de la próxima semana.