Tormenta tropical Elida toma fuerza en el océano Pacífico

Al corte de las 9:00 horas, se mencionó que este fenómeno natural se encontraba a 915 kilómetros de Cabo San Lucas, con dirección hacia el oeste

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Ante la formación de la tormenta tropical Elida en las inmediaciones del océano Pacífico

El Centro Nacional de Huracanes en Miami indicó que el centro del meteoro se encontraba a más de 900 kilómetros al sur-suroeste del extremo sur de la península de Baja California Sur.

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) dio a conocer que, debido a la distancia a la que se encuentra entre el sistema meteorológico de tierra, no representa un riesgo para el territorio mexicano.

Esta mañana, la #TormentaTropical #Elida se ubicó aproximadamente a 915 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Por su distancia y trayectoria, no representa riesgo para las costas nacionales. Más información en ⬇️https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/JBj58DxCtz — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 15, 2026

Al corte de las 9:00 horas, se mencionó que este fenómeno natural se encontraba a 915 kilómetros de Cabo San Lucas, con dirección hacia el oeste a 24/h.

"Elida" cuenta con vientos sostenidos de 75 km/h con rachas que podrían alcanzar hasta los 95 km/h.

Estos estados presentarán precipitaciones este 15 de julio

Aunque este sistema no tendrá repercusiones, se esperan lluvias puntuales para las siguientes entidades:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes

Chihuahua

Coahuila

Durango

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes

Sonora

Sinaloa

Nuevo León

Tamaulipas

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Estado de México

Guerrero

Campeche

Quintana Roo

Intervalos de chubascos

Baja California Sur

Zacatecas

Aguascalientes

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Ciudad de México

Tabasco

Yucatán

Lluvias aisladas

Baja California

Morelos

Por este pronóstico, autoridades instaron a la ciudadanía a mantenerse informada en los sitios oficiales para conocer las medidas de prevención ante cualquier fenómeno natural.