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Tormenta tropical Elida toma fuerza en el océano Pacífico
Al corte de las 9:00 horas, se mencionó que este fenómeno natural se encontraba a 915 kilómetros de Cabo San Lucas, con dirección hacia el oeste
Por Diana Valeria Leyva | 15 Julio 2026
Ante la formación de la tormenta tropical Elida en las inmediaciones del océano Pacífico
El Centro Nacional de Huracanes en Miami indicó que el centro del meteoro se encontraba a más de 900 kilómetros al sur-suroeste del extremo sur de la península de Baja California Sur.
Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) dio a conocer que, debido a la distancia a la que se encuentra entre el sistema meteorológico de tierra, no representa un riesgo para el territorio mexicano.
Esta mañana, la #TormentaTropical #Elida se ubicó aproximadamente a 915 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Por su distancia y trayectoria, no representa riesgo para las costas nacionales. Más información en ⬇️https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/JBj58DxCtz— CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 15, 2026
Al corte de las 9:00 horas, se mencionó que este fenómeno natural se encontraba a 915 kilómetros de Cabo San Lucas, con dirección hacia el oeste a 24/h.
"Elida" cuenta con vientos sostenidos de 75 km/h con rachas que podrían alcanzar hasta los 95 km/h.
Estos estados presentarán precipitaciones este 15 de julio
Aunque este sistema no tendrá repercusiones, se esperan lluvias puntuales para las siguientes entidades:
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes
- Chihuahua
- Coahuila
- Durango
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
Chubascos con lluvias puntuales fuertes
- Sonora
- Sinaloa
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Estado de México
- Guerrero
- Campeche
- Quintana Roo
Intervalos de chubascos
- Baja California Sur
- Zacatecas
- Aguascalientes
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Tlaxcala
- Ciudad de México
- Tabasco
- Yucatán
Lluvias aisladas
- Baja California
- Morelos
Por este pronóstico, autoridades instaron a la ciudadanía a mantenerse informada en los sitios oficiales para conocer las medidas de prevención ante cualquier fenómeno natural.