Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_12_14_T150123_944_3c64c7c1ed
Nacional

Trasladan a 25 reos peligrosos de Michoacán a penales federales

Como parte del Plan Michoacán, autoridades federales trasladaron vía aérea a 25 reos de alta peligrosidad para reforzar la seguridad penitenciaria

  • 14
  • Diciembre
    2025

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre el traslado de 25 personas privadas de la libertad consideradas de alta peligrosidad desde Centros de Reinserción Social (Cereso) de Michoacán hacia prisiones federales.

Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

De acuerdo con el funcionario, el operativo forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con el objetivo de fortalecer la seguridad y el control en el sistema penitenciario estatal.

El traslado se realizó vía aérea como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, una de las prioridades del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

frente_frio_13_1-1-1.png

Las acciones fueron ejecutadas por Prevención y Reinserción Social de la SSPC, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y el Servicio de Protección Federal.

Durante los traslados se brindó acompañamiento terrestre, vigilancia escolta y seguridad perimetral para garantizar la integridad del personal operativo y de la población penitenciaria.

Perfil de los internos trasladados

García Harfuch explicó que las personas trasladadas presentaban comportamientos de liderazgo negativo, incitación a desórdenes, vínculos delictivos activos y capacidad económica para corromper personal penitenciario.

EH UNA FOTO - 2025-12-14T150123.944.jpg

Añadió que su permanencia en penales estatales representaba un riesgo de reagrupamiento criminal, incremento de tensiones internas, posibles motines y presiones colectivas.

Destino de los reos

Los 25 internos fueron distribuidos en distintos Centros Federales de Reinserción Social (Ceferesos): diez al Cefereso 14 en Durango; cinco al Cefereso 4 en Nayarit; cinco al Cefereso 5 en Veracruz; y cinco al Cefereso 18 en Coahuila.

EH UNA FOTO - 2025-12-14T150153.849.jpg

Cuestionado sobre posibles solicitudes de extradición a Estados Unidos, García Harfuch aclaró que, hasta el momento, ninguno de los trasladados cuenta con una orden de ese tipo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

G8_TPQ_Ae_XYAMEG_82_6fe550e296
Refuerzan coordinación federal y estatal por la paz en Chiapas
nacional_reunion_gobernadores_af04e4ce97
Federación y gobernadores aprueban el Acuerdo contra la Extorsión
FOTO_2_b6316e3366
Ratifica Mijes, compromiso con Estrategia Nacional de Seguridad
publicidad

Últimas Noticias

AP_25352017247667_06c9d5e7db
Muere en ataque armado futbolista del Barcelona de Ecuador
pinatas_508f2c146d
Inflación le 'pegará' al comercio de piñatas en México
nl_congreso_1bfdb4a179
Instalan permanente en el Congreso ante cierre de periodo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_01_48_AM_1a0c11f1dc
Cambia Monterrey antialcohólicas por patrullajes
coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
deportes_serie_del_caribe_d5a22ba9d9
México se baja de la Serie del Caribe 2026 en Venezuela
publicidad
×