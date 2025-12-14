Trasladan a 25 reos peligrosos de Michoacán a penales federales

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre el traslado de 25 personas privadas de la libertad consideradas de alta peligrosidad desde Centros de Reinserción Social (Cereso) de Michoacán hacia prisiones federales.

Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

De acuerdo con el funcionario, el operativo forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con el objetivo de fortalecer la seguridad y el control en el sistema penitenciario estatal.

El traslado se realizó vía aérea como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, una de las prioridades del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las acciones fueron ejecutadas por Prevención y Reinserción Social de la SSPC, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y el Servicio de Protección Federal.

Durante los traslados se brindó acompañamiento terrestre, vigilancia escolta y seguridad perimetral para garantizar la integridad del personal operativo y de la población penitenciaria.

Perfil de los internos trasladados

García Harfuch explicó que las personas trasladadas presentaban comportamientos de liderazgo negativo, incitación a desórdenes, vínculos delictivos activos y capacidad económica para corromper personal penitenciario.

Añadió que su permanencia en penales estatales representaba un riesgo de reagrupamiento criminal, incremento de tensiones internas, posibles motines y presiones colectivas.

Destino de los reos

Los 25 internos fueron distribuidos en distintos Centros Federales de Reinserción Social (Ceferesos): diez al Cefereso 14 en Durango; cinco al Cefereso 4 en Nayarit; cinco al Cefereso 5 en Veracruz; y cinco al Cefereso 18 en Coahuila.

Cuestionado sobre posibles solicitudes de extradición a Estados Unidos, García Harfuch aclaró que, hasta el momento, ninguno de los trasladados cuenta con una orden de ese tipo.

Comentarios