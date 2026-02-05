Podcast
Trasladan a Ramos Arizpe mercurio incautado en Colima

Autoridades federales trasladaron mercurio decomisado para su confinamiento, bajo protocolos del Convenio de Minamata y medidas de seguridad ambiental

  • 05
  • Febrero
    2026

Un cargamento con 644 kilogramos de mercurio en estado líquido, considerado altamente tóxico, fue trasladado desde el Puerto de Manzanillo, Colima, hasta el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, donde será sometido a un proceso de estabilización y confinamiento permanente, informaron la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La sustancia, contenida en 48 rodillos de banda transportadora, fue detectada en un intento de exportación ilegal y permanecía asegurada desde 2022, luego de que el exportador la declarara de manera irregular como “mercancía no regulada”.

Durante el proceso de verificación, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) solicitó la intervención de inspectores de Profepa, quienes confirmaron que se trataba de mercurio líquido, por lo que se ordenó la inmovilización del cargamento e inició el procedimiento administrativo correspondiente.

El traslado se realizó el 17 de enero de 2026 bajo estrictas medidas de seguridad, control y manejo ambiental, en cumplimiento de los protocolos internacionales y del Convenio de Minamata, que restringe el uso y comercio de este elemento por sus graves impactos en la salud y el medio ambiente.

En Ramos Arizpe, el material será tratado por una empresa especializada y autorizada por la Semarnat, donde quedará confinado de manera definitiva para evitar riesgos a la población y a los ecosistemas.

Las autoridades federales destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia nacional para combatir el tráfico ilícito de sustancias peligrosas y reducir la presencia de mercurio en el país, al tiempo que recordaron que este tipo de delitos puede ser sancionado con hasta nueve años de prisión.

La exposición al mercurio representa un riesgo grave para la salud humana, especialmente en mujeres embarazadas y niños, ya que puede afectar el sistema nervioso, los riñones, los pulmones y el desarrollo neurológico. Con este operativo, México reafirma su compromiso con la protección ambiental y la salud pública.


