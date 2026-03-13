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Trasladan al Altiplano a familiares de Iván Archivaldo Guzmán

Autoridades federales trasladaron a 16 reos ligados al crimen organizado desde Puente Grande a penales de máxima seguridad

  • 13
  • Marzo
    2026

Autoridades federales realizaron un operativo para trasladar a 16 internos vinculados con el crimen organizado desde el penal de Puente Grande hacia cárceles federales de máxima seguridad.

Entre los reclusos se encuentran el suegro y el cuñado de Iván Archivaldo Guzmán, considerado uno de los líderes de la facción criminal conocida como Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Los familiares identificados son Mario Lindoro Elenes y Mario Alfredo Lindoro Navidad, alias “El 7”, quienes fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad a instalaciones federales.

El movimiento de los internos se realizó desde el Centro Federal de Reinserción Social No. 2 Puente Grande, donde ambos permanecían recluidos desde su captura en 2025.

De acuerdo con autoridades, el operativo fue coordinado entre corporaciones federales y estatales con el objetivo de reforzar el control sobre internos considerados de alto riesgo.

La movilización incluyó convoyes de seguridad y vigilancia aérea para evitar incidentes durante el traslado.

Destino: penal federal del Altiplano

Del total de reclusos trasladados, 12 fueron enviados al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 El Altiplano, una de las cárceles de mayor seguridad en el país.

Las autoridades consideran que el cambio de centro penitenciario reducirá el riesgo de que integrantes de organizaciones criminales continúen operando desde prisión.

Traslado incluyó a reos ligados a varios cárteles

El operativo también contempló a internos relacionados con otras organizaciones delictivas, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación y la organización de los Beltrán Leyva.

En el despliegue participaron elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Detención de los familiares de “Los Chapitos”

Mario Lindoro Elenes y su hijo Mario Alfredo Lindoro Navidad fueron detenidos en diciembre de 2025 durante operativos federales dirigidos contra estructuras del Cártel de Sinaloa.

Las investigaciones señalan que ambos formaban parte del círculo cercano de Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, y uno de los principales dirigentes de la facción criminal conocida como “Los Chapitos”.

Tras su captura, fueron vinculados a proceso por delitos relacionados con narcotráfico, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y presunto lavado de dinero.


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