Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_31_at_12_34_29_AM_d6709529c1
Coahuila

Llegarán en 2027 primeros trenes Saltillo-Nuevo Laredo

Las primeras unidades del Tren del Norte comenzarán a integrarse a partir de junio de 2027, las cuales tendrán una longitud aproximada de 100 metros

  • 31
  • Marzo
    2026

Las primeras unidades del tren de pasajeros que conectará Saltillo con Nuevo Laredo, con paso por Monterrey, comenzarán a integrarse a partir de junio de 2027 como parte del programa federal de reactivación ferroviaria, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

El proyecto, conocido como Tren del Norte, contempla la incorporación de 47 trenes fabricados por Alstom México, con una longitud aproximada de 100 metros y sistema de tracción diésel-eléctrico, capaces de alcanzar velocidades de hasta 160 kilómetros por hora, lo que permitirá reducir tiempos de traslado entre las principales ciudades del noreste del país.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, este corredor tendrá una demanda estimada de 20 mil pasajeros diarios, consolidándose como una alternativa de movilidad regional entre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Las unidades operarán en dos configuraciones: una de corto itinerario con capacidad para 632 pasajeros y otra de largo recorrido para 271 usuarios, adaptándose a distintos trayectos y necesidades de transporte.

El diseño de los trenes incluye accesibilidad universal, espacios para equipaje, asientos prioritarios y condiciones ergonómicas para mejorar la experiencia del usuario, además de sistemas de información en tiempo real sobre estaciones y recorridos. Actualmente, las autoridades trabajan en la definición de la imagen que tendrá este sistema, que busca posicionarse como una opción moderna, segura y eficiente para la movilidad en la región.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_12_at_1_18_44_AM_97906736ea
Acuerdan liberar terrenos para tren Saltillo–Nuevo Laredo 
244778e7_d20a_4d87_aa44_f79c741fb258_a0a55e0773
Javier Díaz pide considerar impacto social de tren de pasajeros
Whats_App_Image_2026_03_04_at_1_23_03_AM_bfd2e9019c
Formalizan convenio para tren Saltillo–Nuevo Laredo
publicidad

Últimas Noticias

medicamentos_moderinzacion_7d6adfc19e
Secretaría de Salud moderniza compra pública de medicamentos
trump_insta_paises_aliados_reabrir_estrecho_ormuz_20f70485de
Trump insta a los países aliados a reabrir el estrecho de Ormuz
vacuna_sarampion_6ca8edbafa
Aplica México 17.2 millones de dosis contra sarampión; NL destaca
publicidad

Más Vistas

detienen_menor_homicidio_hombre_san_pedro_fb62907130
Detienen a menor por muerte de hombre durante fiesta en San Pedro
fiscal_estatal_deslinda_mariana_rodriguez_caso_tia_paty_fe14d63638
Deslinda fiscal a Mariana Rodríguez y De Nigris de caso Tía Paty
Estadio_Azteca_18f59afd33
Muere aficionado en el Estadio Azteca tras caer de palco
publicidad
×