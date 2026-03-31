Llegarán en 2027 primeros trenes Saltillo-Nuevo Laredo

Las primeras unidades del tren de pasajeros que conectará Saltillo con Nuevo Laredo, con paso por Monterrey, comenzarán a integrarse a partir de junio de 2027 como parte del programa federal de reactivación ferroviaria, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

El proyecto, conocido como Tren del Norte, contempla la incorporación de 47 trenes fabricados por Alstom México, con una longitud aproximada de 100 metros y sistema de tracción diésel-eléctrico, capaces de alcanzar velocidades de hasta 160 kilómetros por hora, lo que permitirá reducir tiempos de traslado entre las principales ciudades del noreste del país.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, este corredor tendrá una demanda estimada de 20 mil pasajeros diarios, consolidándose como una alternativa de movilidad regional entre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Las unidades operarán en dos configuraciones: una de corto itinerario con capacidad para 632 pasajeros y otra de largo recorrido para 271 usuarios, adaptándose a distintos trayectos y necesidades de transporte.

El diseño de los trenes incluye accesibilidad universal, espacios para equipaje, asientos prioritarios y condiciones ergonómicas para mejorar la experiencia del usuario, además de sistemas de información en tiempo real sobre estaciones y recorridos. Actualmente, las autoridades trabajan en la definición de la imagen que tendrá este sistema, que busca posicionarse como una opción moderna, segura y eficiente para la movilidad en la región.

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