Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_01_28_T130556_259_1883161f52
Nacional

UNAM reporta caso sospechoso de sarampión en Medicina

La Facultad de Medicina de la UNAM detectó un caso sospechoso de sarampión y activó protocolos sanitarios mientras espera resultados confirmatorios

  • 28
  • Enero
    2026

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó la detección de un caso sospechoso de sarampión dentro de sus instalaciones, por lo que activó de inmediato los protocolos de vigilancia epidemiológica correspondientes.

A través de un comunicado difundido este miércoles 28 de enero de 2026, la Facultad detalló que el posible contagio fue identificado en el grupo 2216 y actualmente se encuentra en espera de los resultados de las pruebas confirmatorias.

El Departamento de Salud Pública de la Facultad dará seguimiento puntual a la persona identificada como caso sospechoso, con el objetivo de establecer e implementar las medidas epidemiológicas necesarias, conforme a los lineamientos vigentes.

Refuerzan acciones preventivas

Como medida adicional, personal sanitario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acudió nuevamente este miércoles a las instalaciones de la Facultad de Medicina para reforzar las acciones preventivas y brindar orientación sanitaria a la comunidad universitaria.

La institución recordó que desde el inicio del brote de sarampión en México, así como a lo largo de todo 2025, se han realizado diversas campañas de vacunación dirigidas a estudiantes, docentes y trabajadores, como parte de las acciones permanentes de prevención y cuidado de la salud.

EH UNA FOTO - 2026-01-28T130622.524.jpg

Recomendaciones a la comunidad universitaria

Ante esta situación, la Facultad de Medicina emitió una serie de recomendaciones para reducir riesgos de contagio:

  • Vigilar la aparición de síntomas como fiebre, exantema, conjuntivitis, tos o coriza.
  • Mantener ventiladas las áreas de trabajo, aulas y espacios comunes.
  • Informar de inmediato a la Coordinación de Servicios a la Comunidad ante cualquier síntoma o sospecha de contagio.

“La Facultad de Medicina continuará dando seguimiento puntual a esta situación y mantendrá informada a su comunidad, reiterando su compromiso con la protección de la salud colectiva”, señaló la institución.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_6101_dedb9a4af8
Coahuila sin nuevos casos de sarampión desde septiembre
cnne_640821_aumentan_casos_de_sarampion_ee_uu_48a317c2af
Confirman primera muerte por sarampión en México en 2026
Whats_App_Image_2026_01_24_at_10_32_29_1_7ed55fee1f
Salud alerta por sarampión y refuerza vacunación en Nuevo León
publicidad

Últimas Noticias

china_11_ejecutados_por_ciberestafa_bad5d43de8
China ejecuta 11 miembros de un poderoso clan de la mafia en Asia
sre_eua_diplomatica_9ceacf2f25
Rechaza México acusaciones de intervención política en EUA
marc_anthony_octavo_hijo_b2d37d1ea3
Marc Anthony se convertirá en padre por octava ocasión
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_01_26_at_9_35_31_PM_9d615b6b8a
Dará NL incentivos a carretoneros para dejar caballos
escena_sydney_sweeney_syrn_b8ffee13ac
Sydney Sweeney lanza marca de lencería inclusiva y causa polémica
escena_alexis_ortega_25ace32d69
Fallece Alexis Ortega, actor mexicano y doblaje de Spider-Man
publicidad
×