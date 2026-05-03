Cae presunto implicado en triple homicidio en Azcapotzalco

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un joven de 19 años presuntamente vinculado con el triple homicidio registrado el pasado 29 de abril en la Unidad Habitacional Francisco Villa, en la alcaldía Azcapotzalco.

La captura se realizó como parte de un operativo desplegado para dar seguimiento a las investigaciones por la agresión armada ocurrida en el Andador Toma de Torreón, donde tres hombres fueron asesinados.

Intentó huir al detectar presencia policial

De acuerdo con autoridades capitalinas, los oficiales observaron al sospechoso manipulando una mochila negra en calles de la colonia San Sebastián. Al notar la presencia de los agentes, intentó escapar, lo que derivó en una persecución a pie que concluyó en la calle Privada de Acalotenco.

Tras interceptarlo, los policías realizaron una revisión preventiva.

Durante la inspección, la SSC aseguró un arma de fuego corta con ocho cartuchos útiles, 58 bolsitas con aparente marihuana, 48 envoltorios con una sustancia similar a la cocaína, además de dinero en efectivo y un teléfono celular.

El detenido fue informado de sus derechos y puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Lo investigan por otro homicidio en Azcapotzalco

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó que, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia, también se investiga la posible participación del detenido en otro ataque armado ocurrido el 17 de abril en la calle 6 de Mayo, también en Azcapotzalco.

Las autoridades señalaron que el cruce de información y las labores de inteligencia apuntan a una posible relación directa del joven con diversos hechos violentos en la zona, por lo que las investigaciones continúan para determinar el alcance de su presunta participación en otros delitos.

Comentarios