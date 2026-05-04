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Vinculan a proceso a 'El Jardinero', presunto alto mando del CJNG

Audias “N” fue imputado por portación de armas de uso exclusivo; es investigado también por delitos de drogas e hidrocarburos

  • 04
  • Mayo
    2026

Audias “N”, alias “El Jardinero”, fue vinculado a proceso este lunes por su presunta participación en los delitos de portación de armas de fuego y cargadores de uso exclusivo del Ejército.

El imputado es señalado como un posible alto mando del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La audiencia se llevó a cabo de manera virtual en un juzgado del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez.

Audias “N” fue detenido el pasado 27 de abril en Nayarit durante un operativo de la Secretaría de Marina.

Además, el presunto integrante del CJNG es investigado por delitos relacionados con drogas e hidrocarburos. No obstante, la Fiscalía General de la República únicamente lo vinculó a proceso por los cargos de portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas.


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