Nacional

Vinculan a proceso a 'El Pelón' por caso Manzo

Jaciel Antonio 'N', presunto miembro del CJNG, fue vinculado a proceso por extorsión y señalado de reclutar a los implicados en el asesinato Manzo

  • 30
  • Noviembre
    2025

Jaciel Antonio “N”, alias El Pelón, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue vinculado a proceso por su presunta participación en el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Durante la audiencia celebrada este domingo, el juez consideró suficientes los elementos presentados por la autoridad y decidió procesarlo por el delito de extorsión.

El imputado permanecerá en prisión preventiva oficiosa mientras continúan las investigaciones.

Reclutaba jóvenes en centros de rehabilitación

De acuerdo con las indagatorias, Jaciel Antonio “N” habría fungido como reclutador de personas en centros de rehabilitación para adicciones, a quienes posteriormente se les asignaban funciones de sicariato y distribución de droga en la región.

Las autoridades señalan que fue él quien presuntamente reclutó a Víctor Manuel “N”, el menor que disparó contra el alcalde y posteriormente murió, así como a Fernando Josué “N”, también fallecido. Ambos se habrían conocido en la misma clínica de rehabilitación en Uruapan.

El Pelón también es investigado por presuntamente intentar extorsionar a la madre de un joven identificado como Josué, hallado muerto junto con otra persona, Ramiro, el pasado 10 de noviembre.

¿Cómo ocurrió la detención?

La captura se realizó como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Tras dar seguimiento a líneas de investigación sobre el grupo criminal relacionado con el homicidio del alcalde, agentes federales y estatales lograron ubicar al implicado.

El hombre de 36 años fue localizado en las inmediaciones de un hotel en Uruapan, donde vecinos lo habían descrito como “raro y peligroso”. Una denuncia anónima al C4 permitió confirmar su presencia.

Su detención ocurrió el 24 de noviembre a las 02:05 horas. Al ser interceptado, El Pelón intentó sobornar a los agentes, pero fue trasladado a Morelia sin resistencia, aunque se negó a declarar.

En el operativo participaron elementos de la Sedena, Semar, Guardia Nacional, SSPC, FGR, así como la Fiscalía y Policía de Michoacán, logrando concretar la captura del presunto operador criminal.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente el homicidio del alcalde y desarticular a los responsables.


