Accidente vial en Chiapas deja dos muertos y 22 lesionados

Una volcadura de un autobús que trasladaba a un grupo de personas indígenas mayas tzotzil y tzeltal en Chiapas dejó al menos dos muertos y 22 lesionados en la autopista de San Cristóbal de las Casas, según informó Protección Civil del estado.

El accidente ocurrió a las 13:00 horas, cuando los jornaleros se dirigían a Sonora, donde se emplearían en los campos; sin embargo, a media hora de iniciado su viaje, sucedió la volcadura.

De acuerdo con los reportes preliminares, el accidente fue debido a fallas mecánicas en el sistema de frenos, así como por el estallido de una llanta trasera, lo que provocó la pérdida de control de la unidad por parte del conductor.

#ProtecciónCivil informa sobre personas lesionadas tras el accidente carretero en San Cristóbal de Las Casas 🚑



Derivado de la volcadura de un autobús en el km 26 de la autopista San Cristóbal – Tuxtla Gutiérrez.



Más información: https://t.co/UBQYYuUxs0 pic.twitter.com/lVo9kj1WJ1 — Secretaría de Protección Civil de Chiapas (@pcivilchiapas) December 7, 2025

Tras el incidente, Protección Civil, Cruz Roja, Guardia Nacional y Bomberos acudieron al sitio para brindar atención inmediata y trasladar a los lesionados a diversos centros médicos de la región.

Entre los lesionados, ocho personas fueron internadas en el Hospital de las Culturas, en San Cristóbal de Las Casas, y las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizar a sus familiares y facilitar su acompañamiento durante el proceso de atención médica.

El accidente causó la detención del tráfico en la autopista por más de cuatro horas mientras las autoridades realizaban labores de limpieza, la remoción de la unidad y apoyo vial en la zona del accidente.

Comentarios