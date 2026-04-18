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Vuelca pipa que transportaba amoniaco en autopista Guaymas

Una nube de amoniaco se extendió sobre la carretera Hermosillo–Guaymas luego de la volcadura de una pipa que transportaba este químico

  • 18
  • Abril
    2026

Una nube de amoniaco se extendió sobre la carretera Hermosillo–Guaymas luego de la volcadura de una pipa que transportaba este químico, lo que provocó el cierre total de la vialidad y la movilización de cuerpos de emergencia.

El incidente ocurrió la mañana de este sábado a la altura del kilómetro 166, donde el tractocamión perdió el control. La fuga generó una nube tóxica visible a varios metros de altura, lo que obligó a restringir el paso vehicular para evitar riesgos a la población.

¿Qué provocó la nube de amoniaco?

De acuerdo con los primeros reportes, la pipa transportaba amoniaco en estado gaseoso, un compuesto altamente peligroso que, al liberarse, forma nubes densas capaces de expandirse rápidamente.

Debido a que es un gas corrosivo que puede provocar daños severos en las vías respiratorias al ser inhalado. En concentraciones altas, puede causar irritación intensa, dificultad para respirar e incluso lesiones graves en pulmones, ojos y piel.

Tras el accidente, equipos de emergencia, incluyendo Protección Civil, paramédicos y personal de vialidad, acudieron al sitio para controlar la fuga y atender la situación. 

Cierre total y riesgo para la salud

Como medida preventiva, las autoridades determinaron el cierre completo de la carretera durante varias horas, además de exhortar a la población a no acercarse a la zona.

La circulación quedó detenida en ambos sentidos, mientras se realizaban maniobras para contener el químico y retirar la unidad accidentada.

Hasta el momento, no se han reportado personas intoxicadas por la nube de amoniaco en el sitio del accidente, aunque versiones preliminares señalan que al menos una persona resultó lesionada tras el percance.

Las autoridades mantienen vigilancia en la zona para evitar que el gas cause afectaciones entre automovilistas o habitantes cercanos.


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