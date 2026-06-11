Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
fan_fest_fundidora_900dd029af
Nuevo León

Abarrotan miles de regios FIFA Fan Festival en inicio del Mundial

Más de 10 mil personas llenaron el Parque Fundidora para ver México vs Sudáfrica. Familias enteras, con camisetas verdes, se reunieron desde temprano

  • 11
  • Junio
    2026

El arranque del Monterrey FIFA Fan Festival superó las expectativas en su primer día, luego de que más de 10 mil regiomontanos abarrotaran el Parque Fundidora para presenciar el partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica. 

Desde temprana hora, los asistentes, en su mayoría padres de familia acompañados de sus hijos y vistiendo la tradicional camiseta verde de la selección, se congregaron paulatinamente frente a la pantalla principal para no perderse ningún detalle del inicio de la justa mundialista. 

La euforia colectiva estalló apenas al minuto 8 del encuentro, cuando la afición celebró con todo el primer gol del combinado nacional a cargo de Julián Quiñones; a partir de ese momento, el ambiente de fiesta se apoderó del recinto con los miles de fanáticos entonando a una sola voz el "Cielito Lindo" y coreando el tradicional "ole" en cada jugada. 

WhatsApp Image 2026-06-11 at 3.15.32 PM.jpeg

Los ánimos volvieron a encenderse al máximo con la segunda anotación del encuentro, firmada por Raúl Jiménez, lo que desató una celebración que ya no paró, desafiando la temperatura que superaba los 30 grados en la urbe regia. 

Cabe destacar que el ambiente multicultural del festival se hizo presente con la asistencia de aficionados suecos, quienes se sumaron a la fiesta local y disfrutaron a la par de los goles mexicanos, consolidando el éxito del evento.

WhatsApp Image 2026-06-11 at 3.16.23 PM.jpeg

 

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Estadio_Monterrey_4ea7bdbc30
¿Qué reglas debo cumplir para entrar al estadio Monterrey?
large_lluvia_monterrey_ec9adda884_14e532b2e7
Protección Civil vigila zona con potencial ciclónico en el Golfo
20260612_03_city_tour_turistico_02_140fe3b462
Presentan servicio de turibus para Nuevo León
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_06_13_at_6_19_17_PM_1_01e768af6d
Colectivo realiza jornada de búsqueda en Reynosa
AP_26164859177444_7e0776d795
Brasil y Marruecos firman un vibrante empate en Nueva Jersey
Whats_App_Image_2026_06_13_at_6_19_16_PM_1_bd00466555
Padres exigen reparar puente peatonal dañado en Reynosa
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_a4ffd5fde6
Reconocen a Monterrey con premio internacional de limpieza
lluvia_monterrey_ec9adda884
Prevén incremento exponencial en potencial de lluvias en NL
6074c596_0e6c_4754_861c_15652f3862cd_a817b92e90
Tormenta provoca inundaciones de colonias de Saltillo
publicidad
×