Abre Iberia puertas de Europa a regios con nuevo vuelo directo

Impulsada por el crecimiento económico y la proyección internacional de Nuevo León, la aerolínea Iberia consolidó su apuesta en la entidad con la apertura de la nueva ruta directa Monterrey-Madrid.

Esta nueva conexión arranca con tres frecuencias semanales, pero la compañía ya proyecta una expansión para que el vuelo se convierta en una operación diaria, consolidando al estado como un hub aéreo clave en América Latina, donde tienen más de 5.5 millones de pasajeros.

En México, los más de 770,000 asientos anuales que conectan a la Ciudad de México con Madrid, la ruta con Monterrey sumará alrededor de 40,000 asientos adicionales este verano durante junio a octubre, informó la aerolínea.

En entrevista exclusiva con Luis Padua, Juan Cierco, director corporativo de Iberia a nivel global, explicó su apuesta por Nuevo León y los planes de expansión.

“Monterrey se ha convertido sin duda en uno de los principales polos industriales, comerciales, económicos, empresariales, también desde el punto de vista turístico, cultural”, destacó Cierco, subrayando la relevancia de la urbe regia. "No solo de México, sino de toda América Latina y de los grandes países del mundo. Nosotros nos hemos dado cuenta del enorme potencial que abrir una conectividad con Monterrey nos puede permitir, no solo para Madrid, no solo para España, sino también para conectar a los regios con otras ciudades europeas y del resto del mundo. Esa es la conexión que hay tan especial, la conexión que hay tan especial entre México y Madrid", señaló.

Actualmente, la aerolínea opera tres frecuencias semanales y espera que la demanda aumente hasta alcanzar el estándar diario; además, el directivo indicó que los horarios y días de la oferta actual están diseñados de manera estratégica para captar el mercado en ambos continentes.

“Sí, nosotros vamos a tener tres vuelos semanales, martes, los jueves y los viernes; vamos a llegar a Madrid a la una de la tarde, vamos a llegar a Monterrey a las cinco de la tarde, saliendo unas horas muy beneficiosas para también conectar; es muy importante la conectividad con otros destinos", dijo.

La llegada de Iberia no es una coincidencia, enfatizó el director corporativo, sino el resultado de una relación histórica que se ha fortalecido desde mediados del siglo pasado y que promete potenciar el desarrollo de ambas regiones.

"Nuestro propósito es seguir avanzando en esa conectividad entre Europa, entre en este caso los ciudadanos de Monterrey y los ciudadanos de México. Y vamos a seguir haciéndolo así en el futuro porque se ha demostrado que esa conectividad, no solo entre España y México, sino entre México y Europa, ha dado beneficios mutuos y también entre Europa y México. Por lo tanto, esto es un win-win (ganar-ganar)”, afirmó.

Este fortalecimiento aéreo sirve también como puente para alcanzar los objetivos macroeconómicos bilaterales.

"Uno de ellos es por todos los lazos históricos, culturales, empresariales que tenemos. Hace apenas unos días estuvo el vicepresidente del gobierno español, el ministro de Economía, Carlos Cuervo, en México y dijo que el objetivo que tiene el gobierno de España, que tiene España, es doblar, multiplicar por dos, las relaciones comerciales entre México y España de aquí al 2030, en apenas tres años y medio. ¿Eso qué significa? Que se va a necesitar más y mejor conectividad aérea”.

El impulso al sector empresarial es uno de los pilares de esta nueva ruta, ya que el flujo aéreo constante también facilita la expansión de marcas locales en el extranjero y viceversa.

"Se ha demostrado que la internacionalización de las empresas tiene una base inicial, que es la conectividad aérea. Luego habrá muchas otras razones para que esas empresas se internacionalicen y sea algún éxito en su internacionalización. Tenemos potencial desde el punto de vista turístico, tenemos potencial desde el punto de vista económico, tenemos potencial desde el punto de vista empresarial”, expresó Cierco.

Además del turismo de negocios, el boom inmobiliario y cultural que vive España juega un papel crucial en la apuesta de Iberia por el mercado regio.

"Madrid ahora en los últimos años, se ha convertido, así la califican incluso las personas que vienen de fuera, en la nueva Miami. Muchos ciudadanos latinoamericanos están comprando segundas residencias en Madrid, muchísimos ciudadanos mexicanos, y eso hace que se alimenten las ganas de volar, las ganas de estar conectados y de estar presentes tanto en Madrid como en Monterrey y en Ciudad de México”.

Por ello, señaló Cierco, la nueva conectividad directa entre Monterrey y Madrid va por un mercado que trasciende las fronteras de Nuevo León.

Al ser los vuelos de largo radio rutas donde hasta el 60% de los pasajeros son de interconexión, la meta es captar a viajeros del norte del país para que utilicen el aeropuerto regio como puente a España, así como a muchos ciudadanos europeos que pasen por Madrid para venir a la capital regia.

“El punto a punto Monterrey-Madrid va a ser importante, pero también va a ser muy importante que seamos capaces de atraer a otros ciudadanos mexicanos del norte del país, por ejemplo, no solo de Monterrey, que vengan a conectarse con el vuelo a Monterrey para llegar a Madrid y a muchos ciudadanos europeos que pasen por Madrid para venir a Monterrey”, puntualizó.

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