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Nuevo León

Abril, el mes más seguro en 16 años en Nuevo León: Samuel García

El mandatario estatal indicó que el combate al crimen organizado es una de las principales demandas de la ciudadanía en la entidad

  • 05
  • Mayo
    2026

El pasado mes de abril fue el mes “más seguro” en los últimos 16 años en Nuevo León, así lo aseguró el gobernador Samuel García Sepúlveda, quien destacó que los resultados obedecen a la estrategia de seguridad implementada en la entidad.

“Ha sido el más seguro en la últimos 16 años”, dijo.

El mandatario estatal señaló que uno de los factores clave ha sido la reacción de la Fuerza Civil, al enfatizar que el crimen organizado no logra ingresar al estado, particularmente a la zona metropolitana, gracias a la vigilancia y a la activación del Operativo Muralla en municipios colindantes con otras entidades.

Asimismo, indicó que el combate al crimen organizado es una de las principales demandas de la ciudadanía.

“Nuestros policías, los menores de México enfrentar al crimen, no permite que lleguen a la ciudad el crimen organizado que tenemos por ejemplo en la frontera y cuando se enfrentan a veces se pierden vidas por el que crimen está muy fuerte armado, bueno pues a ellos les agradecemos porque gracias a ese apoyo mortal hoy Nuevo León es el estado número 20 en seguridad”, aseguró.

Actualmente, Nuevo León se ubica en el lugar número 20 en materia de seguridad a nivel nacional y cuenta con una fuerza de casi 7 mil elementos de Fuerza Civil, de acuerdo con lo informado por el gobernador.


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