Acepta PRI retomar diálogo con NL para sacar el Presupuesto 2025

La bancada del PRI, que según el estado era la única que no había mostrado disposición a alcanzar un acuerdo para aprobar el Presupuesto 2025, afirmó ayer que también está dispuesta a negociar.

Sin embargo, junto con el resto de la oposición, pidieron garantías para que todos salgan “ganando”; entre estas, solicitaron candados para que los recursos sí se entreguen a los municipios.

Ante esto, el coordinador de MC, Miguel Flores Serna, aceptó la propuesta, pero les pidió confianza a los grupos legislativos de que todos los acuerdos se cumplirán.

El diputado del PRI, Javier Caballero, mencionó que, con los antecedentes del incumplimiento con otros acuerdos, es difícil tener confianza en el Poder Ejecutivo.

“Hoy, el centro de la conversación y del diálogo se llama confianza; se llaman mecanismos que garanticen el cumplimiento de lo acordado, siempre buscando que le vaya bien a la gente de Nuevo León y que le vaya bien a todos los que estamos en la función pública y que se lleven a cabo las obras.

“Pero también que tanto el Poder Judicial, la Fiscalía, la Auditoría, la UANL y los municipios tengan su presupuesto, y así se construye un equilibrio en el estado. Sin embargo, la confianza se construye día con día, cumpliendo los acuerdos, pero, pues, ese perro ya nos mordió varias veces”, dijo Caballero

Al indicar que las pláticas para conformar un Presupuesto para 2025 “ya iniciaron”, bancadas opositoras como PAN, PRI y Morena condicionaron su disposición a aprobar el paquete fiscal a que se establezcan candados que garanticen que el dinero que le va a llegar a los municipios, realmente se les entregue por parte del estado.

Tanto el PRI, PAN como Morena buscarían colocar candados dentro de la nueva negociación del Presupuesto 2025 para que este año los recursos correspondientes lleguen a los municipios a comparación con el 2023.

Luego de que se retomó el diálogo entre el Legislativo y el Ejecutivo en torno al presupuesto, los diputados se ven con los ánimos de dialogar; sin embargo, no están seguros sobre si el gobernador, Samuel García, ahora sí cumplirá con los acuerdos, a lo que el coordinador de Movimiento Ciudadano, Miguel Flores pidió confianza.

“Yo estoy convencido de que, si llegamos a un acuerdo, se va a cumplir, vemos la disposición del gobierno del estado y yo no tengo ninguna duda de que si llegamos a algún acuerdo (se va a cumplir).

“Yo le diría a mis compañeros de las otras bancadas que hay que tener confianza porque es algo que requiere la ciudadanía. Ojalá y podamos llegar a acuerdos y que haya confianza para que salga más rápido. Estamos seguros de que los acuerdos que se den de ambos lados se van a cumplir”, recalcó Miguel Flores.

Sin embargo, las bancadas de oposición quieren poner mecanismos para que no haya manera legal de que el gobernador se abstenga de entregar los recursos a los municipios.

“Definitivamente, tendríamos que ver el mecanismo para que no suceda lo que ha sucedido eternamente con Samuel García, que desgraciadamente no cumple los acuerdos, y yo espero que en esta ocasión pongamos candados para que se cumplan los acuerdos y, si no, tenga una repercusión legal”, dijo Carlos de la Fuente.

De igual manera, el diputado Mario Soto, coordinador de Morena, puntualizó que ellos también buscarán que los recursos etiquetados para los municipios lleguen sí o sí.

“Nosotros siempre vamos a ser guardianes y vamos a estar revisando que se cumpla la ley, que si hay un recurso etiquetado se vaya a donde corresponde.

“Tenemos que ser muy específicos y claros, este no es un recurso del Estado, es un recurso del pueblo, de la gente que se debe de utilizar es en donde lo demanda la ciudadanía”, agregó el morenista.

Estas declaraciones son los primeros pasos parte de las bancadas en la nueva charla de negociaciones con el Poder Ejecutivo sobre el Paquete Fiscal 2025.

Y aunque aún no se fija una fecha concreta para reunirse, ya sea con el Gobernador Samuel García o con el Tesorero del Estado Carlos Garza, los diputados están abiertos a dialogar una vez más.

Incluso se abrió paso a aprobar un nivel de deuda, por parte de Morena aseguraron que estarían dispuestos a aprobar hasta 5,000 millones de pesos en deuda, mientras que el PRI y el PAN solicitaron al Ejecutivo una nueva propuesta de deuda para saber en qué se invertiría.

