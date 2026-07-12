Acerca Guadalupe servicios veterinarios con Huellitas de Amor

El municipio llevó a la colonia Jardines de Tolteca una jornada de la brigada para acercar servicios de atención preventiva y promover el bienestar de mascotas

El municipio de Guadalupe llevó a la colonia Jardines de Tolteca una nueva jornada de la brigada Huellitas de Amor, con la finalidad de acercar servicios de atención preventiva y promover el bienestar de las mascotas.

En coordinación con Salud Guadalupe, la brigada ofreció acciones enfocadas en el cuidado de perros y gatos, facilitando a las familias el acceso a servicios que contribuyen a la salud y calidad de vida de sus animales de compañía.

“Con #HuellitasDeAmor seguimos acercando servicios para el bienestar de las mascotas de Guadalupe. De la mano de Salud Guadalupe estuvimos en la colonia Jardines de Tolteca, llevando atención preventiva y acciones que contribuyen al cuidado y bienestar de los animales”, informó el municipio.

Las autoridades señalaron que este programa busca fomentar la tenencia responsable de mascotas y acercar la atención veterinaria preventiva directamente a las colonias del municipio.

Con Huellitas de Amor, la administración informó que continúa recorriendo distintos sectores para brindar servicios que favorezcan el bienestar animal y fortalecer la cultura del cuidado responsable entre la población.