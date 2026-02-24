Podcast
Nuevo León

Monterrey acerca 'Barrio de mi Corazón' a colonia Martínez

Durante la jornada, el munícipe y su esposa Gaby Oyervides inauguraron un mural conmemorativo y supervisaron los diversos módulos de atención

  • 24
  • Febrero
    2026

El municipio de Monterrey informó que consolidó este martes su cercanía con la ciudadanía al llevar el programa "Barrio de mi Corazón" a la colonia Martínez. 

El evento estuvo encabezado por el alcalde Adrián de la Garza; la macrobri­gada brindó atención integral y gratuita a más de 1,600 habitantes del sector.

Durante la jornada, el munícipe y su esposa Gaby Oyervides inauguraron un mural conmemorativo y supervisaron los diversos módulos de atención.

WhatsApp Image 2026-02-24 at 8.42.19 PM.jpeg

También realizaron  la entrega personal de la Tarjeta Regia Plus a las jefas de familia de la zona, reforzando los apoyos directos a la economía del hogar.

La macrobanda incluyó servicios de salud como “Médico de Barrio”, atención a la mujer, bienestar animal, asesoría jurídica, bolsa de empleo, barbería, talleres productivos y de prevención al delito, Regio Ruta y donación de árboles. El alcalde y la presidenta del DIF repartieron personalmente a las vecinas la Tarjeta Regia Plus.

El evento también fomentó la convivencia vecinal con torneos de futbol, lucha libre, juegos inflables y la presentación musical de un ensamble de la Gran Orquesta de Monterrey.

De la misma forma, se pintaron: una cancha deportiva, 40 metros lineales de tubos, seis rampas, cuatro aparatos de ejercicio, seis juegos infantiles, 1,200 metros lineales de cordones, 80 metros cuadrados de banquetas, 14 bancas y seis bordos.

WhatsApp Image 2026-02-24 at 8.42.10 PM.jpeg

Además, se repararon 38 baches, se rehabilitaron 32.54 metros cuadrados de carpeta asfáltica, se dio mantenimiento a 150 luminarias y se sustituyeron 16 reflectores LED.

Acompañado por integrantes de su gabinete, como Fernando Margain (Jefe de Gabinete) y Karina Barrón (Desarrollo Humano), De la Garza destacó que este modelo de intervención soluciona problemáticas de servicios públicos 

Desde su reactivación en octubre pasado, aseguraron, que "Barrio de mi Corazón" ha impactado positivamente a sectores como Topo Chico, La Estanzuela y La Alianza.


