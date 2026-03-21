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Nuevo León

Acerca Monterrey el arte citadino para el Mundial

El secretario de Ayuntamiento, César Garza, dio el banderazo oficial de inicio a esta jornada que busca activar el espacio público y dinamizar el centro

  • 21
  • Marzo
    2026

El corazón de la capital regiomontana se ha transformado en un taller de arte al aire libre. El Gobierno de Monterrey, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Dirección General de Turismo es Cultura, puso en marcha una ambiciosa intervención artística urbana frente al Palacio Municipal con miras a la próxima justa mundialista.

Arte en vivo para todos

Desde este viernes y hasta el domingo 22 de marzo, un total de 75 artistas locales, organizados en cinco colectivos, trabajan en la transformación de las emblemáticas esferas de concreto que delimitan la zona peatonal.

El secretario de Ayuntamiento, César Garza, dio el banderazo oficial de inicio a esta jornada que busca activar el espacio público y dinamizar el centro de la ciudad, acercar el arte a la ciudadanía fuera de los museos y promover el talento local en un escaparate de alta visibilidad.

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Con el sello del noreste

Bajo la administración del alcalde Adrián de la Garza, la temática de las piezas busca un equilibrio entre la tradición y la emoción deportiva. Los transeúntes pueden observar en tiempo real la creación de obras que fusionan:

  1. Costumbres norestenses: Expresiones del folclore e identidad regional.

  2. Elementos futbolísticos: En conmemoración de la próxima Copa del Mundo.

"Esta iniciativa genera una experiencia cultural abierta y participativa, permitiendo que vecinos y visitantes convivan directamente con los creadores mientras estos dan vida a sus obras", señalaron autoridades municipales.

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Calendario de exhibición

El proceso creativo continuará durante todo el fin de semana, por lo que se invita a la comunidad a visitar la zona para conocer de cerca el desarrollo de las piezas.

  • Sábado y domingo: Intervención en vivo.

  • Lunes 23 de marzo: Inauguración oficial de la exhibición finalizada.

Con estas acciones, Monterrey refuerza su vida cultural y se prepara para recibir a los visitantes internacionales con un rostro renovado y lleno de orgullo regional.


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