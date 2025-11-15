Cerrar X
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_320cf2b67e
Nuevo León

Adelanta Francisco Cienfuegos que PRI buscará alianzas para 2027

Con respecto a una fecha tentativa para realizar el anuncio, Cienfuegos Martínez aclaró que el límite legal es noviembre de 2026

  • 15
  • Noviembre
    2025

El secretario de Enlace Legislativo del PRI, Francisco Cienfuegos, comentó durante el Desayuno de la Unidad Revolucionaria que el partido continuará con la política de alianzas para las elecciones estatales de 2027.

“El PRI es un partido aliancista hay que recordar que hoy en día gobernamos en coalición, que la ciudadanía votó por una coalición y tenemos el compromiso, al menos hasta el 2027” mencionó Paco Cienfuegos. 

Con respecto a una fecha tentativa en la que se podría anunciar con cuál partido compartirán boleta, Cienfuegos Martínez aclaró que el límite legal es noviembre de 2026.

Además, comentó que no se busca que sean "dos partidos", sino que buscan integrar una alianza integral basado en un ideal mutuo.

“Hoy estamos en coalición con Acción Nacional y yo no veo que esa coalición que la ciudadanía decidió se separe para el 2027”, declaró el Secretario de Enlace Legislativo.

Finalmente, sobre el Presupuesto para el próximo año, el priísta comentó que todavía quedan varias partidas por etiquetar, mediante las cuales buscan beneficiar a la población.

“Se tienen que garantizar muchas partidas, principalmente hacer un presupuesto municipalista porque es el gobierno de más cercanía con la gente; año con año crece desmedidamente el presupuesto para el Gobierno del Estado y no para los municipios, es momento de hacer un cambio”, indicó el priísta.


Comentarios

publicidad
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_16_T121021_581_38910b9a2c
Otorgan 800 servicios a mujeres en Centro Libre de Santa Catarina
0b86fd87_0b1a_42ed_aa32_701f1830d5d7_1d12e3dcd1
Reconoce Igualdad proyectos universitarios contra el hambre
10c4041d_2520_4bfe_9ea0_175496562645_5d4a8c9c6b
Asesinan a tres integrantes de una familia en Guadalupe
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_16_T131026_419_bfa8a9c973
Dua Lipa deslumbra en São Paulo con tributo a Brasil
EH_CONTEXTO_2025_11_16_T125843_830_1635032443
Fan que acosó a Ariana Grande en premier enfrenta cargos
EH_UNA_FOTO_2025_11_16_T124441_392_035370634b
Tiroteo deja crítico al jugador de los Jets Kris Boyd
publicidad

Más Vistas

nl_megadesarrollo_topo_chico_5257f657dc
Sin permiso, desarrolladora inicia ventas de Torres Sendero
operacion_lanza_del_sur_87b406b01f
Lanza EUA 'Operación Lanza del Sur' con portaviones en el Caribe
xv_aniversario_compania_titular_danza_folklorica_uanl_5_a14ef485d3
CTDF de la UANL celebra 15 años de legado cultural
publicidad
×