Adelanta Samuel obras rumbo al Mundial por repechaje en marzo

El gobernador Samuel García anunció que las obras estatales vinculadas al Mundial de Futbol deberán concluir antes de lo previsto, ya que Monterrey será sede de los juegos clasificatorios de repechaje en marzo de 2026.

“Ya no es junio, tiene que estar todo terminado en marzo”, afirmó durante el inicio de la construcción de un camino hacia la Presa Libertad, ahora llamada León.

Inicialmente, García había fijado como meta el inicio del Mundial 2026 para concluir proyectos como el monorriel de San Jerónimo al Aeropuerto.

Sin embargo, el nuevo calendario obliga a priorizar tramos, como el que conectará Parque Fundidora con Citadel, con la expectativa de que eventualmente llegue hasta la terminal aérea.

Entre las obras en curso también figuran el Parque del Agua, en la zona de La Pastora junto al Estadio de Rayados; la rehabilitación del Parque Fundidora; nuevos corredores verdes y el desarrollo del Triángulo Norte en Escobedo.

La FIFA confirmó ayer que Monterrey y Guadalajara serán sedes de los partidos de repechaje que definirán a los últimos clasificados a la Copa del Mundo. Estos encuentros se disputarán entre el 23 y el 31 de marzo de 2026.

