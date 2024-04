Administraciones anteriores no hicieron nada: Mariana

Sin mencionar el nombre de Adrián de la Garza, la candidata de MC a la alcaldía regia, Mariana Rodríguez, señaló que en la administración en la que el priista fue alcalde no se hizo nada, no se planeó y se pedían ‘moches’ para dar permisos de construcción.

De igual forma cuestionó que la gestión del priista que haya autorizado un contrato por 30 años a la empresa Next Energy, la cual no ha brindado un solo servicio al municipio.

“La energía del municipio hoy en día está dada una concesión a una empresa que se llama Next Energy, esta empresa no ha dado un día de servicio al municipio. Sin embargo, esta concesión está a 30 años. La dio la administración antes de Colosio (gobierno de Adrián de la Garza) en donde se dio un contrato por $7,000 millones de pesos”, indicó.

Además, durante la presentación de su Tercer Eje de propuestas denominado Monterrey del Futuro, la abanderada emecista a la alcaldía de Monterrey, por primera vez en lo que va de su campaña habló respecto a lo ya señalado por sus compañeros candidatos de Movimiento Ciudadano a diputaciones locales respecto a presuntos casos de corrupción durante la gestión de Adrián De la Garza, quien ahora es su contrincante a la alcaldía regia con la colación Fuerza y Corazón por Nuevo León que agrupa a los partidos PRI, PAN y PRD.

“En septiembre de 2021, antes de que saliera la administración que le antecedió a Luis Donaldo Colosio, se dieron 300 permisos más de Desarrollo Urbano (…) no contaban ni cumplían con las normas y los servicios.

“Desarrollo Urbano, tristemente, ha sido para dar permisos y dar permisos y dar permisos, y la realidad es que muchos han sido a cambio de moches”, puntualizó Rodríguez Cantú.

Esto fue mencionado en el preámbulo a la presentación de su Tercer Eje de propuestas denominado Monterrey del Futuro, y explicó: “para pensar en el futuro hay que conocer nuestro pasado y presente. ¿Qué hicieron los gobiernos anteriores?, hicieron nada, no planearon y no pensaron a futuro”.

Y agregó: “A qué nos referimos con nada, es que no planearon bien el tema de desarrollo urbano, no pensaron en las personas y no pensaron en el municipio como tal”.

Además, aseguró que dichas administraciones anteriores a la de Luis Donaldo Colosio, es decir, la que presidió Adrián de la Garza Santos, quien ahora es su contrincante en la contienda electoral, dieron permisos “a cambio de moches”.

Explicó que en septiembre de 2021 los permisos de construcción se incrementaron un 300%, al señalar que se tiene conocimiento de 366 que no cumplían las normas, sin viabilidad de agua, electricidad y seguridad.

Comentarios