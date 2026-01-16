Agenda del PRI tendrá enfoque en Protección Civil y Ambiente

El Grupo Legislativo del PRI anunció que impulsará la creación de un Fondo de Protección Civil y el fortalecimiento de la prohibición de plásticos de un solo uso como parte de su Agenda Temática Mínima para el próximo Periodo Ordinario de Sesiones, que iniciará el 1 de febrero, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la Legislatura 77 en Nuevo León.

Entre las principales propuestas también se encuentran detener el deslizamiento tarifario en el Metro, concretar la nueva Ley Estatal de Educación, combatir la violencia de género y reforzar el marco legal contra el delito de despojo.

¿Cómo está integrada la Agenda Temática del PRI?

Al presentar formalmente la Agenda ante la Oficialía de Partes del Congreso, como lo establece la normatividad interna, las diputadas y los diputados priistas estructuraron sus propuestas en 10 rubros prioritarios: Movilidad; Medio Ambiente; Salud; Seguridad y Justicia; Transparencia y Anticorrupción; Educación y Cultura; Constitución, Democracia y Derechos Humanos; Equidad de Género; Economía y Gobierno Interno, y Niñez, Juventud y Familia.

El coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú, señaló que la bancada mantendrá una postura de diálogo, responsabilidad y apertura, con el objetivo de privilegiar el interés público y el bienestar de Nuevo León.

Propuestas en Seguridad, Justicia y Movilidad

En el eje de Seguridad y Justicia, el PRI trabajará en iniciativas para la creación del Fondo de Protección Civil, el establecimiento de centros de manejo del fuego, el combate a los fraudes inmobiliarios, el impulso de la justicia restaurativa y la actualización del Código Penal.

En materia de Movilidad, la bancada buscará frenar el incremento gradual de tarifas en el Metro, impulsar incentivos para el uso de transporte compartido entre trabajadores, fortalecer la infraestructura peatonal y dar seguimiento a la Ley sobre percances menores.

Medio ambiente, salud y educación en la agenda priista

En el rubro de Medio Ambiente, el PRI impulsará que los municipios cuenten con centros de reciclaje de material de construcción, dará seguimiento a la prohibición de plásticos de un solo uso, promoverá el fortalecimiento de áreas naturales protegidas y una mayor coordinación en materia de reciclaje.

En el apartado de Salud, se contempla promover la telemedicina, la atención a enfermedades raras, la detección temprana de padecimientos neurodegenerativos y el fomento de una alimentación saludable.

Respecto a Educación y Cultura, se impulsará la aprobación de la nueva Ley Estatal de Educación, junto con la Ley de Educación Emocional, además de trabajar en la recuperación cultural de espacios públicos.

Otros ejes legislativos y proceso interno

La Agenda también contempla revisar la Ley de Juicio Político, armonizar el marco legal en materia de transparencia y avanzar en el proceso pendiente de la reforma electoral. En Equidad de Género, se trabajará para fortalecer la participación de las mujeres en la toma de decisiones y combatir la violencia digital.

En el eje de Economía y Gobierno Interno, el PRI buscará fortalecer el turismo, la transparencia en compras públicas, dar seguimiento a la reducción gradual de la jornada laboral y mantener apertura para concretar un presupuesto responsable para 2026.

La Agenda Temática Mínima del GLPRI fue turnada a la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (COCRI), conforme a lo establecido en la Ley y el Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso local.

