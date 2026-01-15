Afirma que Trump está comprometido con libertad de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves 15 de enero a la líder opositora venezolana y galardonada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en un encuentro de más de dos horas en la Casa Blanca, en el que analizaron la actual situación política en Venezuela.

Machado asegura que cuenta con Trump

Al salir de su reunión en la Casa Blanca, María Corina Machado aseguró que cuentan con el apoyo del mandario republicano.

Al acercarse a una decena de manifestantes que se congregaron fuera del inmueble, María Corina afirmó dicho apoyo.

"Sepa que contamos con el presidente Trump para la libertad de nuestro país" expresó María Corina Machado.

Aseguró que el mandatario también estaba comprometido con la libertad de todos los presos politicos en Venezuela.

María Corina Machado entrega medalla del Nobel de la Paz

La activista le entregó una de las medallas recibidas por ser acreedora del Premio Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos.

Recordemos que el mandatario republicano manifestó su interés pro el galardón, por lo que Machado le brindó parte de su reconocimiento.

Almuerzo privado sin acceso a prensa

El encuentro entre Trump y Machado se realizó en un almuerzo a puerta cerrada, sin la presencia de medios, y fue la primera reunión cara a cara entre ambos líderes desde que la oposición venezolana ganó relevancia tras acontecimientos recientes.

A la salida, la dirigente venezolana dijo brevemente a los periodistas que la reunión había sido “muy bien”, aunque no confirmó si entregó su medalla del Nobel al mandatario estadounidense, como se había especulado en algunos medios.

Agenda en el Congreso

Después de la reunión en la Casa Blanca, Machado se trasladó al Congreso de Estados Unidos, donde sostendrá encuentros con senadores de ambos partidos y ofrecerá una rueda de prensa en las escaleras del Capitolio más tarde en la jornada.

La líder opositora saludó también a venezolanos concentrados frente a la residencia presidencial antes de partir hacia el Capitolio, en un gesto que reafirma su vínculo con la comunidad en el exterior.

Espero que sea una conversación positiva; Leavitt

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt expresó su deseo por el que la conversación sea "positiva".

Durante la conferencia de prensa, la funcionaria aseguró que el presidente Donald Trump quería tener la reunión. Mientras que de la activista, la vocera calificó a María Corina Machado como una "voz notable y valiente" para el pueblo vanazolano.

Sobre la presidenta interina sudamericana, Delcy Rodríguez, la vocera estadounidense afirmó que se han cumplido todas sus demandas.

Arriba María Corina Machado a Casa Blanca

La activista María Corina Machado arribó a la Casa Blanca para almorzar con el presidente de Estados Unidos este jueves en la Casa Blanca.

Este encuentro se produce después de que fuerzas estadounidenses depusieran a Maduro junto a su esposa Cilia Flores, para acusarlos en Nueva York de por lo menos cuatro cargos.

Recibirá activista tras llamada con Delcy Rodríguez

Esto ocurre horas después de la llamada establecida con la presidenta interina sudamericana, Delcy Rodríguez, en la que el mandatario republicano describió su homóloga como "una persona fantástica".

