Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
reunion_trump_machado_1f7745d6c0
Internacional

Afirma que Trump está comprometido con libertad de Venezuela

La activista María Corina Machado aseguró que el mandatario republicano se empeñará en solucionar la situación los presos políticos en Venezuela

  • 15
  • Enero
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves 15 de enero a la líder opositora venezolana y galardonada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en un encuentro de más de dos horas en la Casa Blanca, en el que analizaron la actual situación política en Venezuela.

Machado asegura que cuenta con Trump

Al salir de su reunión en la Casa Blanca, María Corina Machado aseguró que cuentan con el apoyo del mandario republicano.

Al acercarse a una decena de manifestantes que se congregaron fuera del inmueble, María Corina afirmó dicho apoyo.

"Sepa que contamos con el presidente Trump para la libertad de nuestro país" expresó María Corina Machado.

Aseguró que el mandatario también estaba comprometido con la libertad de todos los presos politicos en Venezuela.

María Corina Machado entrega medalla del Nobel de la Paz 

La activista le entregó una de las medallas recibidas por ser acreedora del Premio Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos.

Moneda-Nobel.jpg

Recordemos que el mandatario republicano manifestó su interés pro el galardón, por lo que Machado le brindó parte de su reconocimiento.

Almuerzo privado sin acceso a prensa

El encuentro entre Trump y Machado se realizó en un almuerzo a puerta cerrada, sin la presencia de medios, y fue la primera reunión cara a cara entre ambos líderes desde que la oposición venezolana ganó relevancia tras acontecimientos recientes.

A la salida, la dirigente venezolana dijo brevemente a los periodistas que la reunión había sido “muy bien”, aunque no confirmó si entregó su medalla del Nobel al mandatario estadounidense, como se había especulado en algunos medios.

Agenda en el Congreso

Después de la reunión en la Casa Blanca, Machado se trasladó al Congreso de Estados Unidos, donde sostendrá encuentros con senadores de ambos partidos y ofrecerá una rueda de prensa en las escaleras del Capitolio más tarde en la jornada.

La líder opositora saludó también a venezolanos concentrados frente a la residencia presidencial antes de partir hacia el Capitolio, en un gesto que reafirma su vínculo con la comunidad en el exterior.

Espero que sea una conversación positiva; Leavitt

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt expresó su deseo por el que la conversación sea "positiva". 

Durante la conferencia de prensa, la funcionaria aseguró que el presidente Donald Trump quería tener la reunión. Mientras que de la activista, la vocera calificó a María Corina Machado como una "voz notable y valiente" para el pueblo vanazolano.

Vocera-Casa-Blanca.jpg

Sobre la presidenta interina sudamericana, Delcy Rodríguez, la vocera estadounidense afirmó que se han cumplido todas sus demandas.

Arriba María Corina Machado a Casa Blanca 

La activista María Corina Machado arribó a la Casa Blanca para almorzar con el presidente de Estados Unidos este jueves en la Casa Blanca.

Maria-Corina-Machado-arriba-Casa-Blanca

Este encuentro se produce después de que fuerzas estadounidenses depusieran a Maduro junto a su esposa Cilia Flores, para acusarlos en Nueva York de por lo menos cuatro cargos.

Recibirá activista tras llamada con Delcy Rodríguez

Esto ocurre horas después de la llamada establecida con la presidenta interina sudamericana, Delcy Rodríguez, en la que el mandatario republicano describió su homóloga como "una persona fantástica".

También podría interesarte: Trump califica a Delcy Rodríguez como una 'persona fantástica'


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Ahmad_Jatami_a940350004
Sin señales de nuevas protestas en Irán, clérigo pide ejecuciones
inter_ice_mineapolis_jpg_8fb6d86ce4
Trump amenaza a Minnesota con invocar Ley de Insurrección
IMG_5031_52b87cf99f
Coparmex descarta riesgo inmediato por la revisión del T-MEC
publicidad

Últimas Noticias

AP_26016796759960_af7fceee3a
Inmigrante cubano muere en un centro de detención en Texas
avion_archivo_66d3130703
México descarta afectaciones por avisos de EUA en espacio aéreo
0a927013_f939_4cc8_bd56_aa72e9da923b_c226bacf2b
Camión choca carro y provoca volcadura en la Saltillo–Monterrey
publicidad

Más Vistas

ghrsh_1835f319fc
Promueve Jesús Nava campañas de deshierbe en escuelas de Sant
abuso_aseguradoras_hospital_33d00777b1
Verán la luz en febrero los candados a las aseguradoras
reunion_trump_machado_1f7745d6c0
Afirma que Trump está comprometido con libertad de Venezuela
publicidad
×