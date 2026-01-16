Podcast
Deportes

Checo Pérez completa su primer test con el nuevo Cadillac

Este primer test se dio en el circuito de Silverstone, uno de los más técnicos en el calendario, por lo que es ideal para comenzar a afinar el auto

  • 16
  • Enero
    2026

La espera terminó, Sergio "Checo" Pérez volvió a los circuitos y estrenó este viernes el que será su primer monoplaza con Cadillac, con el que buscará hacer historia en su regreso a la Fórmula 1.

El propio Checo compartió un breve mensaje en sus redes sociales, en donde compartió su emoción por estar de regreso en las pistas, a pesar de que apenas son los primeros test con toda la nueva aerodinámica y los motores nuevos, que será proporcionado por Ferrari.

“La historia comienza hoy para CadillacF 1. Primeras vueltas completadas. Orgulloso de este equipo y agradecido con cada una de las personas por todo el trabajo duro. ¡Vamos!”, escribió el piloto mexicano en su cuenta de Instagram, acompañado de fotografías que marcaron el arranque simbólico de un proyecto que debutará en la parrilla de la Fórmula 1 en 2026.

Este primer test se dio en el circuito de Silverstone, uno de los más técnicos en el calendario, pues tiene pista angosta y vueltas muy marcadas sin escapatorias, por lo que es un buen lugar para afinar detalles en este auto que fue creado desde cero, por lo que tuvo algunos problemas con el auto.

Además del mexicano, sus compañeros Valtteri Bottas y Guanyu Zhou, este último como piloto de reserva de la escudería estadounidense.

"Hoy ha sido un día realmente increíble. Todos deberíamos sentirnos increíblemente orgullosos de haber completado nuestras primeras vueltas como equipo. Cada persona ha trabajado muchísimo para llegar a este momento y fue emocionante formar parte de la historia del automovilismo. Podemos, y debemos, disfrutar de este momento, pero esto me ha motivado aún más. Solo quiero volver a subirme al coche y acumular kilómetros; esto es solo el principio", comentó Checo.


